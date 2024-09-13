Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Россияне ослабили контрнаступление в Курской области России, сейчас Силы обороны РФ сосредоточились на трех направлениях. Из российского плена вернулись еще 49 украинцев и украинок.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.Live в 17:50.
О чем эфир
Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:
- в Украину из российского плена вернули 49 пленных, среди них 23 украинки;
- спикер УГА "Юг" заявил, что российское контрнаступление на Курском направлении "угасает";
- экс-министр обороны РФ Шойгу поехал на встречу в Северную Корею в Ким Чен Ина;
- ВС РФ сосредоточились на трех направлениях на фронт – как изменится война осенью;
- Сколько русских военных могли бы быть на Покровском направлении, если бы не Курская операция.
Гостями студии стали:
- украинский военный, полковник запаса, командующий Аэромобильных войск Украины (1998-2005 гг.) Иван Якубец;
- адвокат, юрист Ростислав Кравец;
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
- политический психолог, PhD, профессор, Мастер-тренер International Coaches Union Всеволод Зеленин.