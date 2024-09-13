Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Россияне ослабили контрнаступление в Курской области России, сейчас Силы обороны РФ сосредоточились на трех направлениях. Из российского плена вернулись еще 49 украинцев и украинок.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.Live в 17:50.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

в Украину из российского плена вернули 49 пленных, среди них 23 украинки;

спикер УГА "Юг" заявил, что российское контрнаступление на Курском направлении "угасает";

экс-министр обороны РФ Шойгу поехал на встречу в Северную Корею в Ким Чен Ина;

ВС РФ сосредоточились на трех направлениях на фронт – как изменится война осенью;

Сколько русских военных могли бы быть на Покровском направлении, если бы не Курская операция.

Гостями студии стали:

украинский военный, полковник запаса, командующий Аэромобильных войск Украины (1998-2005 гг.) Иван Якубец;

адвокат, юрист Ростислав Кравец;

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

политолог-международник Андрей Бузаров;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

политический психолог, PhD, профессор, Мастер-тренер International Coaches Union Всеволод Зеленин.