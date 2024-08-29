Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області arrow
Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

29 серпня 2024 р. 18:47

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чим відрізняється контрнаступ в Україні від операції в Курській області. Щоб Україна в себе повірила, а також щоб повірили партнери, потрібно було масштабно говорити про готовність контратакувати. 

Про це Михайло Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE. 

Контрнаступ в Україні та операція на Курщині — відмінності

За словами радника голови Офісу Президента, не треба казати, що контрнаступ провалився, тому що багато про нього говорили. Інформаційний фон для контрнаступу України був необхідним, однак конкретика завжди має залишатися конфіденційною.

"Готовність перемагати була. Курська операція дає таку ж саму готовність, але про неї також ніхто не говорив. Сама операція вже йде і вона дає очевидне відчуття, що, по-перше, війну в повному обсязі можна перенести на територію РФ", — сказав Подоляк.  

На думку Подоляка, Росію "можна перемагати і в неї немає ресурсів, як про це всі говорили". 

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:35 У Львівській області виявили автомобіль з фальшивими 54 тис. доларів — що відомо

19:34 Під Києвом в ДТП потрапив нардеп Копитін — що відомо про його стан

19:30 За літо поліція затримала понад 70 паліїв військового транспорту — кого вербують росспецслужби

19:17 Реконструкція каналізації за 80 мільйонів — міськрада на Одещині шукає підрядника

19:15 В Україні нібито зазнав авіатрощі винищувач F-16, — WSJ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:11 Кудрицький пояснив, що буде підтримувати енергосистему взимку

19:08 Окупанти атакують Нікопольщину протягом усього дня — є постраждалі та загибла

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

18:44 У Німеччині показали новітню зброю, яка вирушить на фронт в Україні

18:43 Улов на 300 тисяч — на Одещині викрили браконьєрів

19:35 У Львівській області виявили автомобіль з фальшивими 54 тис. доларів — що відомо

19:34 Під Києвом в ДТП потрапив нардеп Копитін — що відомо про його стан

19:30 За літо поліція затримала понад 70 паліїв військового транспорту — кого вербують росспецслужби

19:17 Реконструкція каналізації за 80 мільйонів — міськрада на Одещині шукає підрядника

19:15 В Україні нібито зазнав авіатрощі винищувач F-16, — WSJ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:11 Кудрицький пояснив, що буде підтримувати енергосистему взимку

19:08 Окупанти атакують Нікопольщину протягом усього дня — є постраждалі та загибла

18:44 У Німеччині показали новітню зброю, яка вирушить на фронт в Україні

18:43 Улов на 300 тисяч — на Одещині викрили браконьєрів

18:26 У Тисі знову загинув чоловік під час спроби покинути Україну

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE