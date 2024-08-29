Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чим відрізняється контрнаступ в Україні від операції в Курській області. Щоб Україна в себе повірила, а також щоб повірили партнери, потрібно було масштабно говорити про готовність контратакувати.

Про це Михайло Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Контрнаступ в Україні та операція на Курщині — відмінності

За словами радника голови Офісу Президента, не треба казати, що контрнаступ провалився, тому що багато про нього говорили. Інформаційний фон для контрнаступу України був необхідним, однак конкретика завжди має залишатися конфіденційною.

"Готовність перемагати була. Курська операція дає таку ж саму готовність, але про неї також ніхто не говорив. Сама операція вже йде і вона дає очевидне відчуття, що, по-перше, війну в повному обсязі можна перенести на територію РФ", — сказав Подоляк.

На думку Подоляка, Росію "можна перемагати і в неї немає ресурсів, як про це всі говорили".