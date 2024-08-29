Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, чем отличается контрнаступление в Украине от операции в Курской области. Чтобы Украина поверила в себя, а также чтобы поверили партнеры, нужно было масштабно говорить о готовности контратаковать.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Контрнаступление в Украине и операция на Курщине — отличия

По словам советника главы Офиса Президента, не надо говорить, что контрнаступление провалилось, потому что многие о нем говорили. Информационный фон для контрнаступления Украины был необходим, однако конкретика всегда должна оставаться конфиденциальной.

"Готовность побеждать была. Курская операция дает такую же готовность, но о ней тоже никто не говорил. Сама операция уже идет и она дает очевидное ощущение, что, во-первых, войну в полном объеме можно перенести на территорию РФ", — сказал он. Подоляк.

По мнению Подоляка, Россию "можно побеждать и у нее нет ресурсов, как об этом все говорили".