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Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

29 августа 2024 г. 18:47

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14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, чем отличается контрнаступление в Украине от операции в Курской области. Чтобы Украина поверила в себя, а также чтобы поверили партнеры, нужно было масштабно говорить о готовности контратаковать.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Контрнаступление в Украине и операция на Курщине — отличия

По словам советника главы Офиса Президента, не надо говорить, что контрнаступление провалилось, потому что многие о нем говорили. Информационный фон для контрнаступления Украины был необходим, однако конкретика всегда должна оставаться конфиденциальной.

"Готовность побеждать была. Курская операция дает такую же готовность, но о ней тоже никто не говорил. Сама операция уже идет и она дает очевидное ощущение, что, во-первых, войну в полном объеме можно перенести на территорию РФ", — сказал он. Подоляк.

По мнению Подоляка, Россию "можно побеждать и у нее нет ресурсов, как об этом все говорили".

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