Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Україна та Росія розпочинають переговори щодо обміну полоненими в Курській області. Водночас після наступу на цю територію Росії наступним буде деокупація Криму.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політтехнолог Тарас Загородній;

народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

доктор філософії з політології, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко;

правозахисниця, радниця віцепрем'єр-міністерки з європейської інтеграції Олена Сотник;

громадський діяч Владислав Михайленко.

Разом з ведучим Сергієм Дойком вони обговорять такі теми:

Україна й Росія починають переговори про обмін полоненими в Курській області;

Курська операція — репетиція визволення Криму: у Меджлісі закликали готуватися до деокупації півострова;

ліміт за переказами з картки на карту введуть у вересні;

понад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ;

росіяни відправили курсантів на війну проти України, — АТЕШ;

президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори;

у Кабміні хочуть посилити відповідальність за відмову від примусової евакуації.