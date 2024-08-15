Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Україна та Росія розпочинають переговори щодо обміну полоненими в Курській області. Водночас після наступу на цю територію Росії наступним буде деокупація Криму.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політтехнолог Тарас Загородній;
- народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- доктор філософії з політології, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко;
- правозахисниця, радниця віцепрем'єр-міністерки з європейської інтеграції Олена Сотник;
- громадський діяч Владислав Михайленко.
Разом з ведучим Сергієм Дойком вони обговорять такі теми:
- Україна й Росія починають переговори про обмін полоненими в Курській області;
- Курська операція — репетиція визволення Криму: у Меджлісі закликали готуватися до деокупації півострова;
- ліміт за переказами з картки на карту введуть у вересні;
- понад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ;
- росіяни відправили курсантів на війну проти України, — АТЕШ;
- президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори;
- у Кабміні хочуть посилити відповідальність за відмову від примусової евакуації.