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Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

15 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

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17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

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16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

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13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
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20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
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20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Украина и Россия начинают переговоры по обмену пленными в Курской области. В то же время после наступления на эту территорию России следующим будет деоккупация Крыма.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • доктор философии по политологии, главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко;
  • правозащитник, советник вице-премьера-министра по европейской интеграции Елена Сотник;
  • общественный деятель Владислав Михайленко.

Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:

  • Украина и Россия начинают переговоры по обмену пленными в Курской области;
  • Курская операция — репетиция освобождения Крыма: в Меджлисе призывали готовиться к деоккупации полуострова;
  • лимит по переводам с карты на карту введут в сентябре;
  • более 100 солдат РФ за раз взяли в плен на Курщине бойцы СБУ;
  • россияне отправили курсантов на войну против Украины, — АТЕШ;
  • президент Южной Кореи предлагает КНДР переговоры;
  • в Кабмине хотят ужесточить ответственность за отказ от принудительной эвакуации.

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18:26 Нужно ли обновлять данные снятым с учета — в Минобороны разъяснили

18:25 На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые

18:24 В России разбился бомбардировщик Ту-22, — росСМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:22 ТЦК на Одесчине затеял ремонт за 12 млн грн — детали тендера

18:17 Пограничники Помсты показали, как используют украинский дрон Валькирия для разведки

17:58 Прямое попадание во вражеский БМП, танк и пушку Рапира — в 3 ОШБр показали кадры уничтожения техники

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13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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