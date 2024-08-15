Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Украина и Россия начинают переговоры по обмену пленными в Курской области. В то же время после наступления на эту территорию России следующим будет деоккупация Крыма.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политтехнолог Тарас Загородний;

народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

доктор философии по политологии, главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко;

правозащитник, советник вице-премьера-министра по европейской интеграции Елена Сотник;

общественный деятель Владислав Михайленко.

Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:

Украина и Россия начинают переговоры по обмену пленными в Курской области;

Курская операция — репетиция освобождения Крыма: в Меджлисе призывали готовиться к деоккупации полуострова;

лимит по переводам с карты на карту введут в сентябре;

более 100 солдат РФ за раз взяли в плен на Курщине бойцы СБУ;

россияне отправили курсантов на войну против Украины, — АТЕШ;

президент Южной Кореи предлагает КНДР переговоры;

в Кабмине хотят ужесточить ответственность за отказ от принудительной эвакуации.