Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Украина и Россия начинают переговоры по обмену пленными в Курской области. В то же время после наступления на эту территорию России следующим будет деоккупация Крыма.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политтехнолог Тарас Загородний;
- народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- доктор философии по политологии, главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко;
- правозащитник, советник вице-премьера-министра по европейской интеграции Елена Сотник;
- общественный деятель Владислав Михайленко.
Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:
- Украина и Россия начинают переговоры по обмену пленными в Курской области;
- Курская операция — репетиция освобождения Крыма: в Меджлисе призывали готовиться к деоккупации полуострова;
- лимит по переводам с карты на карту введут в сентябре;
- более 100 солдат РФ за раз взяли в плен на Курщине бойцы СБУ;
- россияне отправили курсантов на войну против Украины, — АТЕШ;
- президент Южной Кореи предлагает КНДР переговоры;
- в Кабмине хотят ужесточить ответственность за отказ от принудительной эвакуации.