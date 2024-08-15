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Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

15 августа 2024 г. 16:40

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16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

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16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

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13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

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20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

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Спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что россияне чаще прибегают к самоуничтожению, чем сдаются в плен. По его словам, это происходит из-за того, что оккупанты слишком доверяют российской пропаганде.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 15 августа.

Почему россияне самоуничтожаются

Саранцев отметил, что верят в пропаганду, что они "борются с нацистами в Украине". Он также призвал российских солдат последовать примеру тех, кто уже сдавался в Курской области, ведь шансы на выполнение задач у них отсутствуют, но по крайней мере они могут сохранить свою жизнь.

"Прозрение у них наступает только тогда, когда они либо попадают в плен, либо получают ранения", — добавил военный.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:20 Пограничники ответили, предпринимали ли россияне попытки заехать в Украину из Курской области

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