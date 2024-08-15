Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что россияне чаще прибегают к самоуничтожению, чем сдаются в плен. По его словам, это происходит из-за того, что оккупанты слишком доверяют российской пропаганде.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 15 августа.

Почему россияне самоуничтожаются

Саранцев отметил, что верят в пропаганду, что они "борются с нацистами в Украине". Он также призвал российских солдат последовать примеру тех, кто уже сдавался в Курской области, ведь шансы на выполнение задач у них отсутствуют, но по крайней мере они могут сохранить свою жизнь.

"Прозрение у них наступает только тогда, когда они либо попадают в плен, либо получают ранения", — добавил военный.