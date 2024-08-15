Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що росіяни частіше вдаються до самознищення, ніж здаються в полон. За його словами, це відбувається, через те, що окупанти надто довіряють російській пропаганді.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 15 серпня.

Чому росіяни самознищуються

Саранцев зазначив, що вірять у пропаганду, ніби вони "борються з нацистами в Україні". Він також закликав російських солдатів брати приклад з тих, хто вже здавався в Курській області, адже шанси на виконання завдань у них відсутні, але принаймні вони можуть зберегти своє життя.

"Прозріння у них наступає тільки тоді, коли вони або потрапляють в полон, або дістають поранення", — додав військовий.