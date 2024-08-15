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Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

15 серпня 2024 р. 16:40

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16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

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Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що росіяни частіше вдаються до самознищення, ніж здаються в полон. За його словами, це відбувається, через те, що окупанти надто довіряють російській пропаганді.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 15 серпня.

Чому росіяни самознищуються

Саранцев зазначив, що вірять у пропаганду, ніби вони "борються з нацистами в Україні". Він також закликав російських солдатів брати приклад з тих, хто вже здавався в Курській області, адже шанси на виконання завдань у них відсутні, але принаймні вони можуть зберегти своє життя.

"Прозріння у них наступає тільки тоді, коли вони або потрапляють в полон, або дістають поранення", — додав військовий.

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17:04 Під Москвою сталася пожежа на заводі з виробництва засобів ППО

17:03 "Укрпошта" хоче витратити десятки мільйонів на телевізійну рекламу та світшоти

16:53 Начхали на мовний закон — патрульним Одеси призначили покарання

16:40 Інвалідність другої групи — чи треба оформлювати відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:39 ЗСУ використали британські танки Challenger 2 в Курській області, — Sky News

16:33 Чи можна не йти в армію після сплати штрафу — юристка пояснила цікаві деталі

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13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

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08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

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17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

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