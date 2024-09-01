Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Після арешту засновника Telegram Павла Дурова російські пропагандистські канали не обмежували себе в коментарях стосовно діяльності месенджера про те, що вони використовують Telegram у військових цілях. До використання месенджера, заснованого Дуровим, в різних країнах ставляться по-різному. Чи потрібно заборонити Telegram в Україні?

На це питанні відповів голова підкомітету з транспорту та інфраструктури, народний депутат України Костянтин Бондарєв в ефірі Вечір.LIVE у суботу, 31 серпня.

Telegram в Україні

За словами голови підкомітету з транспорту та інфраструктури, нардепа Костянтина Бондарєва, будь-які месенджери чи інформаційні канали під час війни мають контролюватися державою.

"Це 100%. Щодо мирного часу — тут може відбуватися певна дискусія. Але ж я, як пересічний громадянин, не дуже розумію, як месенджер може надавати якийсь дохід. Кажуть, що Павло Дуров має такий бізнес, він власник і керівник цього Telegram", — сказав нардеп.

Хто фінансує Telegram

На думку Костянтина Бондарєва, Telegram може фінансуватися російськими спецслужбами, наприклад, ФСБ.

"Я впевнений в цьому і поки не буде відповіді, як він взагалі існує і хто його фінансує… У будь-якій країні повинно бути поставлене питання і відповідні регулятори повинні працювати. Тому я вважаю що питання, яке підняли сьогодні французи — це дуже важливо і для нас також. І треба вже працювати з тим, щоб держава мала на сьогодні 100% контролю під час війни", — сказав Бондарєв.

За словами Бондарєва, українські урядовці мають порушувати це питання і відпрацьовувати якусь схему регулювання відповідних комунікацій.