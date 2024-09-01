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Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

01 вересня 2024 р. 15:02

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15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

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08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

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Після арешту засновника Telegram Павла Дурова російські пропагандистські канали не обмежували себе в коментарях стосовно діяльності месенджера про те, що вони використовують Telegram у військових цілях. До використання месенджера, заснованого Дуровим, в різних країнах ставляться по-різному. Чи потрібно заборонити Telegram в Україні?

На це питанні відповів голова підкомітету з транспорту та інфраструктури, народний депутат України Костянтин Бондарєв в ефірі Вечір.LIVE у суботу, 31 серпня. 

Telegram в Україні

За словами голови підкомітету з транспорту та інфраструктури, нардепа Костянтина Бондарєва, будь-які месенджери чи інформаційні канали під час війни мають контролюватися державою

"Це 100%. Щодо мирного часу — тут може відбуватися певна дискусія. Але ж я, як пересічний громадянин, не дуже розумію, як месенджер може надавати якийсь дохід. Кажуть, що Павло Дуров має такий бізнес, він власник і керівник цього Telegram", — сказав нардеп. 

Хто фінансує Telegram

На думку Костянтина Бондарєва, Telegram може фінансуватися російськими спецслужбами, наприклад, ФСБ

"Я впевнений в цьому і поки не буде відповіді, як він взагалі існує і хто його фінансує… У будь-якій країні повинно бути поставлене питання і відповідні регулятори повинні працювати. Тому я вважаю що питання, яке підняли сьогодні французи — це дуже важливо і для нас також. І треба вже працювати з тим, щоб держава мала на сьогодні 100% контролю під час війни", — сказав Бондарєв.

За словами Бондарєва, українські урядовці мають порушувати це питання і відпрацьовувати якусь схему регулювання відповідних комунікацій

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15:48 Палац спорту у Харкові сильно постраждав після прильоту російської ракети

15:40 Зеленський відреагував на масований удар по Харкову та назвав кількість поранених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:25 Палив суху траву — на Одещині чоловік отримав штраф

15:22 Адвокатка пояснила, як працюватимуть ТЦК восени та що входитиме до їхніх функцій

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17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

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12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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