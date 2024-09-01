Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

После ареста основателя Telegram Павла Дурова российские пропагандистские каналы не ограничивали себя в комментариях по поводу деятельности мессенджера о том, что они используют Telegram в военных целях. К использованию мессенджера, основанного Дуровым, в разных странах относятся по-разному. Следует ли запретить Telegram в Украине?

На этот вопрос ответил глава подкомитета по транспорту и инфраструктуре, народный депутат Украины Константин Бондарев в эфире Вечір.LIVE в субботу, 31 августа.

Telegram в Украине

По словам главы подкомитета по транспорту и инфраструктуре, нардепа Константина Бондарева, любые мессенджеры или информационные каналы во время войны должны контролироваться государством.

"Это 100%. Относительно мирного времени — здесь может происходить определенная дискуссия. Но я, как рядовой гражданин, не очень понимаю, как мессенджер может предоставлять какой-то доход. Говорят, что Павел Дуров имеет такой бизнес, он владелец и руководитель этого Telegram", — сказал нардеп.

Кто финансирует Telegram

По мнению Константина Бондарева, Telegram может финансироваться российскими спецслужбами, например ФСБ.

"Я уверен в этом и пока не будет ответа, как он вообще существует и кто его финансирует… В любой стране должен быть задан вопрос и соответствующие регуляторы должны работать. Поэтому я считаю что вопрос, который подняли сегодня французы — это очень важно и для нас тоже. И надо уже работать с тем, чтобы государство имело сегодня 100% контроля во время войны", — сказал Бондарев.

По словам Бондарева, украинские чиновники должны поднимать этот вопрос и отрабатывать какую-то схему регулирования соответствующих коммуникаций.