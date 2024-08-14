Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що місто Суджа в Курській області наразі повністю захищене від російських військ. Водночас в Росії можуть готувати теракт у Москві, аби звинуватити в цьому Україну.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- політтехнолог Олег Постернак;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- Заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду ( 2006-2015 років) Віктор Шишкін.
Разом з гостями ведучий Сергій Дойко обговорить такі теми:
- Міноборони продовжує купувати військову форму у родини Гринкевичів, — ЗМІ;
- підрив газопроводів "Північний потік": німецькі правоохоронці отримали ордер на арешт українця;
- у РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну;
- Суджа повністю зачищена від противника, — Сирський;
- Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію;
- сотні російських військових здалися в полон у Курській області, — Зеленський;
- Україна готується до "торгів" з Трампом, захоплюючи Курську область.