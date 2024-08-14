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Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

14 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

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17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

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17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

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13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

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20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

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19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

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18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що місто Суджа в Курській області наразі повністю захищене від російських військ. Водночас в Росії можуть готувати теракт у Москві, аби звинуватити в цьому Україну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • Заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду ( 2006-2015 років) Віктор Шишкін.

Разом з гостями ведучий Сергій Дойко обговорить такі теми:

  • Міноборони продовжує купувати військову форму у родини Гринкевичів, — ЗМІ;
  • підрив газопроводів "Північний потік": німецькі правоохоронці отримали ордер на арешт українця;
  • у РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну;
  • Суджа повністю зачищена від противника, — Сирський;
  • Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію;
  • сотні російських військових здалися в полон у Курській області, — Зеленський;
  • Україна готується до "торгів" з Трампом, захоплюючи Курську область.

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18:18 У Швейцарії в озері на глибині 35 метрів знайшли тіло вбитої українки

17:45 Коронавірус повернувся — у Києві за тиждень різко зросла кількість хворих

17:41 Більшість продукції з Одещини йде до Китаю — що експортують

17:37 Окупанти вдарили дроном по авто Госпітальєрів на Харківщині — загинули медики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:28 Використання ЗСУ зброї Фінляндії на території Росії — президент країни зробив гучну заяву

17:25 Міноборони "добуло" 100 кг золота зі знищеної військової техніки окупантів

17:25 СБУ викрила російську мережу агентів, куди входив глава охорони Януковича

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17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

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13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

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19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

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