Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що місто Суджа в Курській області наразі повністю захищене від російських військ. Водночас в Росії можуть готувати теракт у Москві, аби звинуватити в цьому Україну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

політтехнолог Олег Постернак;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

Заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду ( 2006-2015 років) Віктор Шишкін.

Разом з гостями ведучий Сергій Дойко обговорить такі теми:

Міноборони продовжує купувати військову форму у родини Гринкевичів, — ЗМІ;

підрив газопроводів "Північний потік": німецькі правоохоронці отримали ордер на арешт українця;

у РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну;

Суджа повністю зачищена від противника, — Сирський;

Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію;

сотні російських військових здалися в полон у Курській області, — Зеленський;

Україна готується до "торгів" з Трампом, захоплюючи Курську область.