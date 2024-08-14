Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE arrow
Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

14 августа 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что город Суджа в Курской области полностью защищен от российских войск. В то же время, в России могут готовить теракт в Москве, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • Заслуженный юрист Украины, судья Конституционного Суда (2006-2015) Виктор Шишкин.

Вместе с гостями ведущий Сергей Дойко обсудит следующие темы:

  • Минобороны продолжает покупать военную форму у семьи Гринкевичей, — СМИ;
  • подрыв газопроводов "Северный поток": немецкие правоохранители получили ордер на арест украинца;
  • в СНБО предупредили, что РФ может устроить теракт в Москве, обвинив в этом Украину;
  • Судья полностью зачищена от противника, — Сырский;
  • Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на российскую территорию;
  • сотни российских военных сдались в плен в Курской области, — Зеленский;
  • Украина готовится к "торгам" с Трампом, захватывая Курскую область.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

17:45 Коронавирус вернулся — в Киеве за неделю резко возросло количество больных

17:41 Большинство продукции из Одесчины идет в Китай — что экспортируют

17:37 Оккупанты ударили дроном по авто Госпитальеров на Харьковщине — погибли медики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:28 Использование ВСУ оружия Финляндии на территории России — президент страны сделал громкое заявление

17:25 Минобороны "добыло" 100 кг золота с уничтоженной военной техники оккупантов

17:25 СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

17:18 Мечтают о запрете телефонов и не пускают адвокатов — что происходит в Луцком ТЦК

17:14 Пограничники уничтожили камеру и антенну связи оккупантов на Запорожском направлении

17:45 Коронавирус вернулся — в Киеве за неделю резко возросло количество больных

17:41 Большинство продукции из Одесчины идет в Китай — что экспортируют

17:37 Оккупанты ударили дроном по авто Госпитальеров на Харьковщине — погибли медики

17:28 Использование ВСУ оружия Финляндии на территории России — президент страны сделал громкое заявление

17:25 Минобороны "добыло" 100 кг золота с уничтоженной военной техники оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:25 СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

17:18 Мечтают о запрете телефонов и не пускают адвокатов — что происходит в Луцком ТЦК

17:14 Пограничники уничтожили камеру и антенну связи оккупантов на Запорожском направлении

16:58 Увидели террор своими глазами — конгрессмены США посетили Одесскую область

16:49 Обманули военных на 46 млн — украинская и молдавская полиция ликвидировали банду мошенников

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области