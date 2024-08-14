Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что город Суджа в Курской области полностью защищен от российских войск. В то же время, в России могут готовить теракт в Москве, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

политтехнолог Олег Постернак;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

Заслуженный юрист Украины, судья Конституционного Суда (2006-2015) Виктор Шишкин.

Вместе с гостями ведущий Сергей Дойко обсудит следующие темы:

Минобороны продолжает покупать военную форму у семьи Гринкевичей, — СМИ;

подрыв газопроводов "Северный поток": немецкие правоохранители получили ордер на арест украинца;

в СНБО предупредили, что РФ может устроить теракт в Москве, обвинив в этом Украину;

Судья полностью зачищена от противника, — Сырский;

Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на российскую территорию;

сотни российских военных сдались в плен в Курской области, — Зеленский;

Украина готовится к "торгам" с Трампом, захватывая Курскую область.