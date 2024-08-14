Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему любые переговоры с Россией сейчас смертельно опасны для будущего Украины. Также военный спрогнозировал, что могло бы усилить позиции нашего государства в возможных переговорах.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в прямом эфире Ранок.LIVE в среду, 14 августа.

Позиция Украины в возможных переговорах с РФ

По мнению Сергея Кривоноса, сейчас вообще рано говорить о переговорах с Россией, ведь Украина еще не набрала мощного веса, который нужно иметь для переговоров.

"При той огромной потере территорий на востоке Украины о переговорах говорить рано. У россиян есть козыри, которые они могут использовать против нас", — сказал военный.

По словам Кривоноса, главная задача Украины на сегодня — остановить нашествие на Востоке, а на территории Курской и, возможно, других областей России – нарастить усилия. Сейчас же любые переговоры с Россией смертельно опасны для будущего Украины.