Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос пояснив, чому будь-які перемовини з Росією зараз є смертельно небезпечними для майбутнього України. Також військовий спрогнозував, що б могло посилити позиції нашої держави у ймовірних переговорах.

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 серпня.

Позиція України в ймовірних переговорах з РФ

На думку Сергія Кривоноса, взагалі зараз зарано говорити про перемовини із Росією, адже Україна ще не набрала потужної ваги, яку треба мати для перемовин.

"При тій величезній втраті територій на сході України про перемовини говорити зарано. У росіян є козирі, які вони можуть використовувати проти нас", — сказав військовий.

За словами Кривоноса, головне завдання України станом на зараз — зупинити навалу на Сході, а на території Курської та, можливо, інших областей Росії – наростити зусилля. Нині ж будь-які перемовини з Росією є смертельно небезпечними для майбутнього України.