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Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

14 серпня 2024 р. 10:32

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

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Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос пояснив, чому будь-які перемовини з Росією зараз є смертельно небезпечними для майбутнього України. Також військовий спрогнозував, що б могло посилити позиції нашої держави у ймовірних переговорах.

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 серпня. 

Позиція України в ймовірних переговорах з РФ

На думку Сергія Кривоноса, взагалі зараз зарано говорити про перемовини із Росією, адже Україна ще не набрала потужної ваги, яку треба мати для перемовин. 

"При тій величезній втраті територій на сході України про перемовини говорити зарано. У росіян є козирі, які вони можуть використовувати проти нас", — сказав військовий. 

За словами Кривоноса, головне завдання України станом на зараз — зупинити навалу на Сході, а на території Курської та, можливо, інших областей Росії – наростити зусилля. Нині ж будь-які перемовини з Росією є смертельно небезпечними для майбутнього України.

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10:03 Суд пояснив, чи потрібно особисто прибути до ТЦК, щоб подати заяву про відстрочку

Ексклюзив

10:02 Набір відкрито — кого зараз цікавить професійно-технічна освіта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:58 Трамп збрехав Маску під час інтерв'ю щонайменше 20 разів, — CNN

09:57 Внаслідок російської атаки в Київській області спалахнула пожежа

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

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18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE