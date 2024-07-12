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Новий пакет допомоги від США та перегляд тарифу на світло — ефір Новини.LIVE

Новий пакет допомоги від США та перегляд тарифу на світло — ефір Новини.LIVE

12 липня 2024 р. 13:00

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13:00 Новий пакет допомоги від США та перегляд тарифу на світло — ефір Новини.LIVE

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08:00 Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:09 Експерт пояснив, якою в Києві буде ситуація з електроенергією взимку

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13:00 Новий пакет допомоги від США та перегляд тарифу на світло — ефір Новини.LIVE

Text

12:21 Експерт розповів, скільки часу потрібно для відновлення роботи Запорізької АЕС

Text

11:56 Як пройшов ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE зі США

Text

11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:45 Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

Text

09:23 Експерт заявив, що Київщину могло вразити більше ракет, ніж відзвітували сили ППО

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08:38 Шлях України в НАТО невідворотний, — головні новини другого дня саміту

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Президент України Володимир Зеленський та лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден провели зустріч. Водночас США оголосили про новий пакет допомоги для України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • снайпер, командир групи спецназу ЗСУ з позивним "Дід";
  • народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • політичний аналітик, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Разом з ведучим Сергієм Дойком вони обговорять такі теми:

  • зустріч Зеленського та Байдена;
  • США оголосили про новий пакет допомоги для України;
  • F-16 зʼявляться в Україні протягом кількох наступних тижнів;
  • міністерство оборони Британії спростовує слова прем'єра про дозвіл завдавати ударів по Росії;
  • тариф на електроенергію не будуть переглядати до 1 травня 2025 року.

Раніше Байден під час пресконференції у Вашингтоні прокоментував можливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що зараз в цьому немає сенсу.

Також ми писали, що Україна прагне провести другий Саміт миру до президентських виборів у США восени цього року. Там побоюються, що у випадку повернення Дональда Трампа до Білого дому допомога від Заходу зменшиться.

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12:46 Через спеку та високе споживання сьогодні діятимуть чотири черги відключень, — Укренерго

12:44 Що означає статус "знятий з військового обліку"

12:36 Брутизація зарплатні і не тільки — що чекати українцям від пенсійної реформи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:25 Ринок нерухомості — які квартири відмовляються купувати українці під час війни

12:22 Київ опинився у рейтингу найдешевших міст світу — як здійснювалася оцінка

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:45 Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

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09:23 Експерт заявив, що Київщину могло вразити більше ракет, ніж відзвітували сили ППО

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08:38 Шлях України в НАТО невідворотний, — головні новини другого дня саміту

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