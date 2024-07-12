Новий пакет допомоги від США та перегляд тарифу на світло — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден провели зустріч. Водночас США оголосили про новий пакет допомоги для України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

снайпер, командир групи спецназу ЗСУ з позивним "Дід";

народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

політичний аналітик, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Разом з ведучим Сергієм Дойком вони обговорять такі теми:

зустріч Зеленського та Байдена;

США оголосили про новий пакет допомоги для України;

F-16 зʼявляться в Україні протягом кількох наступних тижнів;

міністерство оборони Британії спростовує слова прем'єра про дозвіл завдавати ударів по Росії;

тариф на електроенергію не будуть переглядати до 1 травня 2025 року.

Раніше Байден під час пресконференції у Вашингтоні прокоментував можливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що зараз в цьому немає сенсу.

Також ми писали, що Україна прагне провести другий Саміт миру до президентських виборів у США восени цього року. Там побоюються, що у випадку повернення Дональда Трампа до Білого дому допомога від Заходу зменшиться.