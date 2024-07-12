Як пройшов ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE зі США

У Вашингтоні офіційно завершився ювілейний 75 саміт НАТО. На ньому обговорювалася низка важливих питань, зокрема, підтримка України у війні з Росією.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук в ефірі Ранок.LIVE.

Останні новини саміту НАТО

За словами медійниці, питання України щодо членства в Альянсі, було найголовнішим у порядку денному. За результатами саміту, Україна отримає додаткові важкі ЗРК Patriot та винищувачі F-16. А також буде створено спеціалізований Центр координації допомоги у Німеччині під патронатом Міноборони США

Крім того, як стало відомо, президент України Володимир Зеленський зустрівся президентом США Джо Байденом, де той оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги, а також наша країна отримала гарантії безпеки від Румунії та Люксембурга.

Саміт НАТО у Вашингтоні — останні новини

Нагадаємо, раніше на полях ювілейного саміту Альянсу Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Водночас Україна підписала договір про всебічну підтримку Євросоюзу та ще 21 держави, що допоможе протистояти російській агресії та обов'язком підписантів підтримувати Україну до моменту її вступу в ЄС та НАТО.

Також радник з нацбезпеки Білого Дому Джейк Салліван заявив, що Україна та США працюють над силовою відповіддю на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.