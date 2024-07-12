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Як пройшов ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE зі США

Як пройшов ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE зі США

12 липня 2024 р. 11:56

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11:56 Як пройшов ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE зі США

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

Text

10:45 Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

Text

09:23 Експерт заявив, що Київщину могло вразити більше ракет, ніж відзвітували сили ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

08:38 Шлях України в НАТО невідворотний, — головні новини другого дня саміту

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08:00 Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

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У Вашингтоні офіційно завершився ювілейний 75 саміт НАТО. На ньому обговорювалася низка важливих питань, зокрема, підтримка України у війні з Росією. 

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук в ефірі Ранок.LIVE. 

Останні новини саміту НАТО

За словами медійниці, питання України щодо членства в Альянсі, було найголовнішим у порядку денному. За результатами саміту, Україна отримає додаткові важкі ЗРК Patriot та винищувачі F-16. А також буде створено спеціалізований Центр координації допомоги у Німеччині під патронатом Міноборони США

Крім того, як стало відомо, президент України Володимир Зеленський зустрівся президентом США Джо Байденом, де той оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги, а також наша країна отримала гарантії безпеки від Румунії та Люксембурга. 

Саміт НАТО у Вашингтоні — останні новини

Нагадаємо, раніше на полях ювілейного саміту Альянсу Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Водночас Україна підписала договір про всебічну підтримку Євросоюзу та ще 21 держави, що допоможе протистояти російській агресії та обов'язком підписантів підтримувати Україну до моменту її вступу в ЄС та НАТО.

Також радник з нацбезпеки Білого Дому Джейк Салліван заявив, що Україна та США працюють над силовою відповіддю на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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