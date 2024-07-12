Как прошел юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE из США

В Вашингтоне официально завершился юбилейный 75 саммит НАТО . На нем обсуждался ряд важных вопросов, в частности, поддержка Украины в войне с Россией.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук в эфире Ранок.LIVE.

Последние новости саммита НАТО

По словам медийщицы, вопрос Украины относительно членства в Альянсе был самым главным в повестке дня. По результатам саммита Украина получит дополнительные тяжелые ЗРК Patriot и истребители F-16. А также будет создан специализированный Центр координации помощи в Германии под патронатом Минобороны США.

Кроме того, как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, где тот объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, а также наша страна получила гарантии безопасности от Румынии и Люксембурга.

Саммит НАТО в Вашингтоне — последние новости

Напомним, ранее на полях юбилейного саммита Альянса Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.

В то же время Украина подписала договор о всесторонней поддержке Евросоюза и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии и обязанности подписавшихся поддерживать Украину до момента ее вступления в ЕС и НАТО.

Также советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что Украина и США работают над силовым ответом на российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.