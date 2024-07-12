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Как прошел юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE из США

Как прошел юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE из США

12 июля 2024 г. 11:56

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11:56 Как прошел юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE из США

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

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10:45 Нардеп заявил, что в случае поражения Украины следующими будут страны НАТО

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09:23 Эксперт заявил, что Киевщину могло поразить больше ракет, чем отчитались силы ПВО

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Эксклюзив

08:38Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

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08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

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06:17 Отчаянные и очень мотивированные — аналитик рассказал о солдатах-зеках

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00:28Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

11 июля 2024
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23:57 В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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11:56 Как прошел юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE из США

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

Text

10:45 Нардеп заявил, что в случае поражения Украины следующими будут страны НАТО

Text

09:23 Эксперт заявил, что Киевщину могло поразить больше ракет, чем отчитались силы ПВО

Text
Эксклюзив

08:38 Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

Text

06:17 Отчаянные и очень мотивированные — аналитик рассказал о солдатах-зеках

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00:28 Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

11 июля 2024
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23:57 В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

В Вашингтоне официально завершился юбилейный 75 саммит НАТО . На нем обсуждался ряд важных вопросов, в частности, поддержка Украины в войне с Россией.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук в эфире Ранок.LIVE. 

Последние новости саммита НАТО

По словам медийщицы, вопрос Украины относительно членства в Альянсе был самым главным в повестке дня. По результатам саммита Украина получит дополнительные тяжелые ЗРК Patriot и истребители F-16. А также будет создан специализированный Центр координации помощи в Германии под патронатом Минобороны США.

Кроме того, как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, где тот объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, а также наша страна получила гарантии безопасности от Румынии и Люксембурга.

Саммит НАТО в Вашингтоне — последние новости

Напомним, ранее на полях юбилейного саммита Альянса Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.

В то же время Украина подписала договор о всесторонней поддержке Евросоюза и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии и обязанности подписавшихся поддерживать Украину до момента ее вступления в ЕС и НАТО.

Также советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что Украина и США работают над силовым ответом на российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

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