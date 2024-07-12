Новый пакет помощи от США и пересмотрение тарифа на свет — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден провели встречу. В то же время США объявили о новом пакете помощи для Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

снайпер, командир группы спецназа ВСУ с позывным "Дід";

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

политический аналитик, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс.

Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:

встреча Зеленского и Байдена;

США объявили о новом пакете помощи для Украины;

F-16 появятся в Украине в течение нескольких следующих недель;

министерство обороны Британии опровергает слова премьера о разрешении наносить удары по России;

тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 1 мая 2025 года.

Ранее Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне прокомментировал возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что сейчас в этом нет смысла.

Также мы писали, что Украина стремится провести второй саммит мира до президентских выборов в США осенью этого года. Там опасаются, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом помощь от Запада уменьшится.