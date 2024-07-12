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Новый пакет помощи от США и пересмотрение тарифа на свет — эфир Новини.LIVE

Новый пакет помощи от США и пересмотрение тарифа на свет — эфир Новини.LIVE

12 июля 2024 г. 13:00

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

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10:45 Нардеп заявил, что в случае поражения Украины следующими будут страны НАТО

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09:23 Эксперт заявил, что Киевщину могло поразить больше ракет, чем отчитались силы ПВО

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08:38Путь Украины в НАТО неотвратим, — главные новости второго дня саммита

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08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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Эксклюзив

13:15 Украина везет с саммита НАТО системы Patriot и самолеты F-16 — главные итоги из Вашингтона

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13:09 Эксперт объяснил, какой в Киеве будет ситуация с электроэнергией зимой

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13:00 Новый пакет помощи от США и пересмотрение тарифа на свет — эфир Новини.LIVE

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12:21 Эксперт рассказал, сколько времени нужно для возобновления работы Запорожской АЭС

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11:56 Как прошел юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE из США

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

Text

10:45 Нардеп заявил, что в случае поражения Украины следующими будут страны НАТО

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09:23 Эксперт заявил, что Киевщину могло поразить больше ракет, чем отчитались силы ПВО

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08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден провели встречу. В то же время США объявили о новом пакете помощи для Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • снайпер, командир группы спецназа ВСУ с позывным "Дід";
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • политический аналитик, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс.

Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:

  • встреча Зеленского и Байдена;
  • США объявили о новом пакете помощи для Украины;
  • F-16 появятся в Украине в течение нескольких следующих недель;
  • министерство обороны Британии опровергает слова премьера о разрешении наносить удары по России;
  • тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 1 мая 2025 года.

Ранее Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне прокомментировал возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что сейчас в этом нет смысла.

Также мы писали, что Украина стремится провести второй саммит мира до президентских выборов в США осенью этого года. Там опасаются, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом помощь от Запада уменьшится.

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14:07 Харьковские прокуроры объявили о сотрудничестве с работниками CAR — какова цель работы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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