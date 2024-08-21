Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про новий мирний план, який Україна хоче укласти з Росією за моделлю Чорноморської угоди. Також обговоримо секретну ядерну стратегію США, затверджену Джо Байденом. Дізнаємося про переговори, які американці ведуть за спиною в України.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про те, коли Верховна Рада розгляне заборону мобілізації 18-25 річних чоловіків. Не залишимо без уваги ситуацію у Курській області Росії, де тривають бої і скасовують місцеві вибори.

Крім того, довідаємося про те, чому ціни на продукти в Україні можуть зрости на 10%.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Семінський;

голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець;

заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.