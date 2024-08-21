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Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

21 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

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11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

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21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про новий мирний план, який Україна хоче укласти з Росією за моделлю Чорноморської угоди. Також обговоримо секретну ядерну стратегію США, затверджену Джо Байденом. Дізнаємося про переговори, які американці ведуть за спиною в України.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про те, коли Верховна Рада розгляне заборону мобілізації 18-25 річних чоловіків. Не залишимо без уваги ситуацію у Курській області Росії, де тривають бої і скасовують місцеві вибори.

Крім того, довідаємося про те, чому ціни на продукти в Україні можуть зрости на 10%.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Семінський;
  • голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець;
  • заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

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18:01 Поворознюк потрапив в автоаварію, Інгулець вибув із Кубка України

17:58 У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:36 Синоптики попереджають про виснажливу спеку — які області завтра страждатимуть від +37 °C

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

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