Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новом мирном плане, который Украина хочет заключить с Россией по модели Черноморского соглашения. Также обсудим секретную ядерную стратегию США, утвержденную Джо Байденом. Узнаем о переговорах, которые американцы ведут за спиной у Украины.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечер.LIVE также поговорим и о том, когда Верховная Рада рассмотрит запрет на мобилизацию 18-25 летних мужчин. Не оставим без внимания ситуацию в Курской области России, где продолжаются бои и отменяют местные выборы.

Кроме того, узнаем, почему цены на продукты в Украине могут вырасти на 10%.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;

заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Семинский;

председатель подкомитета по взаимодействию с государственными органами власти и общественностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец;

заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.