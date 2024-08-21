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Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

21 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

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13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

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13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

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13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

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12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

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11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

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08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
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21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

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20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

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13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

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12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

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11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

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08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
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21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

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20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новом мирном плане, который Украина хочет заключить с Россией по модели Черноморского соглашения. Также обсудим секретную ядерную стратегию США, утвержденную Джо Байденом. Узнаем о переговорах, которые американцы ведут за спиной у Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечер.LIVE также поговорим и о том, когда Верховная Рада рассмотрит запрет на мобилизацию 18-25 летних мужчин. Не оставим без внимания ситуацию в Курской области России, где продолжаются бои и отменяют местные выборы.

Кроме того, узнаем, почему цены на продукты в Украине могут вырасти на 10%.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
  • заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Семинский;
  • председатель подкомитета по взаимодействию с государственными органами власти и общественностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец;
  • заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

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17:36 Синоптики предупреждают об изнуряющей жаре — какие области будут завтра страдать при +37 °C

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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