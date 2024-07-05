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Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

05 липня 2024 р. 22:06

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22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

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18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

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17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

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16:19 Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

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14:36 Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

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Близько 500 комплектів військового фірмового одягу ArmWomen отримали українські жінки-прикордонники. Наразі бригади Національної гвардії "Рубіж", "Буревій" та "Азов" повністю укомплектовані жіночою уніформою.

Про це заявила народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE.

Військова форма для жінок

"Ми також передали форму і бригаді "Рубіж" Нацгвардії. На постійній основі згідно з задекларованими планами і підписаними меморандумами з ДПСУ, НГУ, Міноборони забезпечуємо жінок всім необхідним", — сказала Никорак.

Вона розповіла, що з початку цього року вже поставлено на забезпечення жіноча уніформа та спідня білизна саме в ЗСУ.

"І ми очікуємо, що такі ж реформи будуть впроваджуватися в інших силових відомствах сектору безпеки і оборони", — наголосила нардепка.

Никорак зазначила, що за останні два роки роботи організації їм вдалося забезпечити понад 700 жінок, які виконують завдання на передовій. Захисниці отримали все необхідне залежно від пори року й організація буде продовжувати це робити.

Вона вважає, що мотивація в секторі безпеки і оборони, рівні умови і повага до гідності жінок — це важливо й напряму впливатиме на обороноздатність нашої країни.

Раніше Никорак заявила, що форму пошили за американськими стандартами якості НАТО. Однак у майбутньому країни Альянсу будуть запозичувати досвід саме України у виготовленні військового одягу.

Також ми писали, що українські жінки-прикордонники "Сталевого кордону" отримали нову форму від Arm Women Now. 

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22:54 Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати бензин завтра

22:44 У Харкові перейменують драмтеатр — яку назву отримає

22:44 Тарифи на комуналку — з'явилися нові деталі вимоги МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

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18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

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