Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

Близько 500 комплектів військового фірмового одягу ArmWomen отримали українські жінки-прикордонники. Наразі бригади Національної гвардії "Рубіж", "Буревій" та "Азов" повністю укомплектовані жіночою уніформою.

Про це заявила народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE.

Військова форма для жінок

"Ми також передали форму і бригаді "Рубіж" Нацгвардії. На постійній основі згідно з задекларованими планами і підписаними меморандумами з ДПСУ, НГУ, Міноборони забезпечуємо жінок всім необхідним", — сказала Никорак.

Вона розповіла, що з початку цього року вже поставлено на забезпечення жіноча уніформа та спідня білизна саме в ЗСУ.

"І ми очікуємо, що такі ж реформи будуть впроваджуватися в інших силових відомствах сектору безпеки і оборони", — наголосила нардепка.

Никорак зазначила, що за останні два роки роботи організації їм вдалося забезпечити понад 700 жінок, які виконують завдання на передовій. Захисниці отримали все необхідне залежно від пори року й організація буде продовжувати це робити.

Вона вважає, що мотивація в секторі безпеки і оборони, рівні умови і повага до гідності жінок — це важливо й напряму впливатиме на обороноздатність нашої країни.

Раніше Никорак заявила, що форму пошили за американськими стандартами якості НАТО. Однак у майбутньому країни Альянсу будуть запозичувати досвід саме України у виготовленні військового одягу.

Також ми писали, що українські жінки-прикордонники "Сталевого кордону" отримали нову форму від Arm Women Now.