Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

Около 500 комплектов военной фирменной одежды ArmWomen получили украинские женщины-пограничники. В настоящее время бригады Национальной гвардии "Рубіж", "Буревій" и "Азов" полностью укомплектованы женской униформой.

Об этом заявила народный депутат Ирина Никорак в эфире Вечір.LIVE.

Военная форма для женщин

"Мы также передали форму и бригаде "Рубіж" Нацгвардии. На постоянной основе согласно задекларированным планам и подписанным меморандумам по ГПСУ, НГУ, Минобороны обеспечиваем женщин всем необходимым", — сказала Никорак.

Она рассказала, что с начала этого года уже поставлено на обеспечение женская униформа и нижнее белье именно в ВСУ.

"И мы ожидаем, что такие же реформы будут внедряться в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны", — подчеркнула нардеп.

Никорак отметила, что за последние два года работы организации им удалось обеспечить более 700 женщин, выполняющих задачи на передовой. Защитницы получили все необходимое в зависимости от времени года и организация будет продолжать это делать.

Она считает, что мотивация в секторе безопасности и обороны, равные условия и уважение достоинства женщин — это важно и напрямую повлияет на обороноспособность нашей страны.

Ранее Никорак заявила, что форму сшили по американским стандартам качества НАТО. Однако в будущем страны Альянса будут заимствовать опыт Украины в изготовлении военной одежды.

Также мы писали, что украинские женщины-пограничники "Сталевого кордону" получили новую форму от Arm Women Now.