Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных arrow
Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

5 июля 2024 г. 22:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

Text

21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

Text

21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

Text

19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

Text

18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

Text

16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

Text

14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

Text

14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

Text

13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

Text

21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

Text

21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

Text

19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

Text

18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

Text

16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

Text

14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

Text

14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

Text

13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

Около 500 комплектов военной фирменной одежды ArmWomen получили украинские женщины-пограничники. В настоящее время бригады Национальной гвардии "Рубіж", "Буревій" и "Азов" полностью укомплектованы женской униформой.

Об этом заявила народный депутат Ирина Никорак в эфире Вечір.LIVE.

Военная форма для женщин

"Мы также передали форму и бригаде "Рубіж" Нацгвардии. На постоянной основе согласно задекларированным планам и подписанным меморандумам по ГПСУ, НГУ, Минобороны обеспечиваем женщин всем необходимым", — сказала Никорак.

Она рассказала, что с начала этого года уже поставлено на обеспечение женская униформа и нижнее белье именно в ВСУ.

"И мы ожидаем, что такие же реформы будут внедряться в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны", — подчеркнула нардеп.

Никорак отметила, что за последние два года работы организации им удалось обеспечить более 700 женщин, выполняющих задачи на передовой. Защитницы получили все необходимое в зависимости от времени года и организация будет продолжать это делать.

Она считает, что мотивация в секторе безопасности и обороны, равные условия и уважение достоинства женщин — это важно и напрямую повлияет на обороноспособность нашей страны.

Ранее Никорак заявила, что форму сшили по американским стандартам качества НАТО. Однако в будущем страны Альянса будут заимствовать опыт Украины в изготовлении военной одежды.

Также мы писали, что украинские женщины-пограничники "Сталевого кордону" получили новую форму от Arm Women Now.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:59 На западе страны Укрнафта начала бурение новой скважины

22:59 Федоров анонсировал старт бета-тестирования бронирования от мобилизации в Дії

22:54 Цены на бензин в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

22:44 В Харькове переименуют драмтеатр — какое название получит

22:44 Тарифы на коммуналку — появились новые детали требования МВФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:27 Зеленский лично поздравил нового премьера Британии с назначением на должность

22:21 Выключений будет больше — как завтра будут действовать графики отключения света во Львове

Text

22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

Text

21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

21:44 Регистрация военнообязанного по новому адресу — можно ли обойтись без ТЦК

22:59 На западе страны Укрнафта начала бурение новой скважины

22:59 Федоров анонсировал старт бета-тестирования бронирования от мобилизации в Дії

22:54 Цены на бензин в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

22:44 В Харькове переименуют драмтеатр — какое название получит

22:44 Тарифы на коммуналку — появились новые детали требования МВФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:27 Зеленский лично поздравил нового премьера Британии с назначением на должность

22:21 Выключений будет больше — как завтра будут действовать графики отключения света во Львове

21:44 Регистрация военнообязанного по новому адресу — можно ли обойтись без ТЦК

21:33 Когда могут арестовать имущество и деньги военнообязанного — объяснение Минюста

21:28 Без визита в ТЦК — в Минобороны заявили, что некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку

Эксклюзив

19:46 В Генпрокуратуре рассказали о массовых преступлениях РФ в Украине

17:11 Одесских полицейских в окоп или все же бронировать — тонкости мобилизации

10:38 248-й День Независимости США — как это было

06:38 Прежних цен нет — как подорожали зарядные станции в Украине и сколько они стоят за границей

Эксклюзив

05:08 Почему некоторых студентов до 25 лет могут мобилизовать — разъяснение юриста

4 июля 2024
Эксклюзив

18:16 Никаких извинений не принимаю — одесский ветеринар рассказал о деталях скандала

Эксклюзив

17:34 Один из мобильных операторов рассказал, как улучшит связь при отключении света

12:01 Выборы в США, вступление Украины в НАТО и переговоры с РФ — большое интервью с конгрессменом США

09:19 В мае погибло больше всего гражданских за год: ООН представила новый отчет по ситуации в Украине

Эксклюзив

06:33 Теневой рынок бронирования — сколько стоит "откосить" от мобилизации

Text

22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

Text

21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

Text

21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

Text

19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

Text

18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

Text

16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

Text

14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

Text

14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

Text

13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания