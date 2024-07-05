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Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

05 липня 2024 р. 21:53

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22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

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18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

Text

16:19 Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

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14:36 Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

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14:14 Київський 206-й батальйон фактично припинив існування — Тука заявив про шалені втрати на фронті

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Близько 500 комплектів військового фірмового одягу отримали українські жінки-прикордонники. Спеціальні комплекти ArmWomen отримали жінки бригади "Сталевий кордон", а форму пошили за американськими стандартами якості НАТО. 

Це прокоментувала народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE.

Форма для жінок-військових в Україні

За словами Никорак, на початку роботи соціального проєкту ArmWomenNow там справді вивчали міжнародний досвід саме НАТО.

"Але зараз я можу впевнено сказати, що країни-члени НАТО будуть запозичувати цей досвід вже в України. Ми набагато попереду, ніж більшість країн, які знаходяться в Альянсі", — зауважила вона.

Нардепка розповіла, що в цьому вона могла переконатися під час експозиції, яку вперше в історії організували в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі одразу після засідання у форматі "Рамштайн". На заході були присутні 15 міністрів оборони країн-членів НАТО, а також 25 послів ЄС.

"Це було 12 манекенів, на яких були всі елементи нашарування", — поділилася Никорак.

Нагадаємо, українські жінки-прикордонники "Сталевого кордону" отримали нову форму від Arm Women Now. 

Також ми писали, що адаптивний костюм, який створили за допомогою українських виробників та волонтерів, допоможе медикам простіше дістатись до місць поранення бійців ЗСУ та якісніше обробляти рани. 

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22:59 Федоров анонсував старт бета-тестування бронювання від мобілізації в Дії

22:54 Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати бензин завтра

22:44 У Харкові перейменують драмтеатр — яку назву отримає

22:44 Тарифи на комуналку — з'явилися нові деталі вимоги МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:27 Зеленський особисто привітав нового прем'єра Британії з призначенням на посаду

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Text

21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

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18:48 Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Напад на ТЦК та візит Орбана в Москву — ефір Вечір.LIVE

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16:19 Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

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14:36 Рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла

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14:14 Київський 206-й батальйон фактично припинив існування — Тука заявив про шалені втрати на фронті

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