Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

Близько 500 комплектів військового фірмового одягу отримали українські жінки-прикордонники. Спеціальні комплекти ArmWomen отримали жінки бригади "Сталевий кордон", а форму пошили за американськими стандартами якості НАТО.

Це прокоментувала народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE.

Форма для жінок-військових в Україні

За словами Никорак, на початку роботи соціального проєкту ArmWomenNow там справді вивчали міжнародний досвід саме НАТО.

"Але зараз я можу впевнено сказати, що країни-члени НАТО будуть запозичувати цей досвід вже в України. Ми набагато попереду, ніж більшість країн, які знаходяться в Альянсі", — зауважила вона.

Нардепка розповіла, що в цьому вона могла переконатися під час експозиції, яку вперше в історії організували в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі одразу після засідання у форматі "Рамштайн". На заході були присутні 15 міністрів оборони країн-членів НАТО, а також 25 послів ЄС.

"Це було 12 манекенів, на яких були всі елементи нашарування", — поділилася Никорак.

Нагадаємо, українські жінки-прикордонники "Сталевого кордону" отримали нову форму від Arm Women Now.

Також ми писали, що адаптивний костюм, який створили за допомогою українських виробників та волонтерів, допоможе медикам простіше дістатись до місць поранення бійців ЗСУ та якісніше обробляти рани.