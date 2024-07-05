Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

Около 500 комплектов военной фирменной одежды получили украинские женщины-пограничники. Специальные комплекты ArmWomen получили женщины бригады "Сталевий кордон", а форму сшили по американским стандартам качества НАТО.

Это прокомментировала народный депутат Ирина Никорак в эфире Вечір.LIVE.

Форма для женщин-военных в Украине

По словам Никорак, в начале работы социального проекта ArmWomenNow там действительно изучали международный опыт именно НАТО.

"Но сейчас я могу уверенно сказать, что страны-члены НАТО будут заимствовать этот опыт уже у Украины. Мы намного впереди, чем большинство стран, которые находятся в Альянсе", — отметила она.

Нардеп рассказала, что в этом она могла убедиться во время экспозиции, которую впервые в истории организовали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сразу после заседания в формате "Рамштайн". На мероприятии присутствовало 15 министров обороны стран-членов НАТО, а также 25 послов ЕС.

"Это было 12 манекенов, на которых находились все элементы наслоения", — поделилась Никорак.

Напомним, украинские женщины-пограничники "Сталевого кордону" получили новую форму от Arm Women Now.

Также мы писали, что адаптивный костюм, созданный с помощью украинских производителей и волонтеров, поможет медикам проще добраться до мест ранения бойцов ВСУ и качественнее обрабатывать раны.