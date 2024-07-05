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Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

5 июля 2024 г. 21:53

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21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

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18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

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17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

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16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

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14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

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14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

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Около 500 комплектов военной фирменной одежды получили украинские женщины-пограничники. Специальные комплекты ArmWomen получили женщины бригады "Сталевий кордон", а форму сшили по американским стандартам качества НАТО.

Это прокомментировала народный депутат Ирина Никорак в эфире Вечір.LIVE.

Форма для женщин-военных в Украине

По словам Никорак, в начале работы социального проекта ArmWomenNow там действительно изучали международный опыт именно НАТО.

"Но сейчас я могу уверенно сказать, что страны-члены НАТО будут заимствовать этот опыт уже у Украины. Мы намного впереди, чем большинство стран, которые находятся в Альянсе", — отметила она.

Нардеп рассказала, что в этом она могла убедиться во время экспозиции, которую впервые в истории организовали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сразу после заседания в формате "Рамштайн". На мероприятии присутствовало 15 министров обороны стран-членов НАТО, а также 25 послов ЕС.

"Это было 12 манекенов, на которых находились все элементы наслоения", — поделилась Никорак.

Напомним, украинские женщины-пограничники "Сталевого кордону" получили новую форму от Arm Women Now. 

Также мы писали, что адаптивный костюм, созданный с помощью украинских производителей и волонтеров, поможет медикам проще добраться до мест ранения бойцов ВСУ и качественнее обрабатывать раны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

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18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:49 Нападение на ТЦК и визит Орбана в Москву — эфир Вечір.LIVE

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16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

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14:36 Риелтор объяснил, как отключение света влияет на аренду и покупку жилья

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14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

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13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания