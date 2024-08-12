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Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

12 серпня 2024 р. 17:53

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15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

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15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

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13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

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11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
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22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

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17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

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В Україні продовжують щодня затримувати чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон. Останнім часом такі особи почали діяти зухваліше та формуються у великі групи.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у понеділок, 12 серпня.

Незаконний перетин кордону

"Спроби незаконного перетину кордону продовжуються щодня. Не було жодного дня, коли ми б не фіксували спроб незаконного виїзду. На щастя, за останній період кількість таких спроб не збільшується, проте, на жаль, не зменшується", — сказав речник ДПСУ.

За словами Демченка, останнім часом злочинні групи почали діяти зухваліше, формуючи великі групи для незаконного перетину кордону. Наприклад, нещодавно була затримана вантажівка з 48 особами, яких намагалися нелегально переправити через кордон Молдови. 

Він розповів, що це сталося на південному КПП, коли злочинна група назбирала чоловіків по шляху слідування вантажівки.

"Можливо їх поділили на менші групи або ж спробували перемістити і такою великою групою, але наша задача щоденна протидіяти цьому", — додав Демченко.

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18:40 Перелом є підставою для отримання відстрочки — на якій термін вона надається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 Зеленський офіційно підтвердив операцію ЗСУ в Курській області

18:31 Поспішіть набрати води — бювет в Одесі не працюватиме

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15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

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17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

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