Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

В Україні продовжують щодня затримувати чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон. Останнім часом такі особи почали діяти зухваліше та формуються у великі групи.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у понеділок, 12 серпня.

Незаконний перетин кордону

"Спроби незаконного перетину кордону продовжуються щодня. Не було жодного дня, коли ми б не фіксували спроб незаконного виїзду. На щастя, за останній період кількість таких спроб не збільшується, проте, на жаль, не зменшується", — сказав речник ДПСУ.

За словами Демченка, останнім часом злочинні групи почали діяти зухваліше, формуючи великі групи для незаконного перетину кордону. Наприклад, нещодавно була затримана вантажівка з 48 особами, яких намагалися нелегально переправити через кордон Молдови.

Він розповів, що це сталося на південному КПП, коли злочинна група назбирала чоловіків по шляху слідування вантажівки.

"Можливо їх поділили на менші групи або ж спробували перемістити і такою великою групою, але наша задача щоденна протидіяти цьому", — додав Демченко.