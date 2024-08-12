Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

В Украине продолжают ежедневно задерживать мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу. В последнее время такие лица начали действовать более дерзко и формируются в большие группы.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE в понедельник, 12 августа.

Незаконное пересечение границы

"Попытки незаконного пересечения границы продолжаются ежедневно. Не было ни одного дня, когда мы бы не фиксировали попыток незаконного выезда. К счастью, за последний период количество таких попыток не увеличивается, однако, к сожалению, не уменьшается", — сказал представитель ГПСУ.

По словам Демченко, в последнее время преступные группы начали действовать более дерзко, формируя большие группы для незаконного пересечения границы. Например, недавно был задержан грузовик с 48 лицами, которых пытались нелегально переправить через границу Молдовы.

Он рассказал, что это произошло на южном КПП, когда преступная группа насобирала мужчин по пути следования грузовика.

"Возможно их поделили на меньшие группы или же попытались переместить и такой большой группой, но наша задача ежедневно противодействовать этому", — добавил Демченко.