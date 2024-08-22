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Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

22 серпня 2024 р. 09:04

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

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08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
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22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

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Військові закупівлі стали новою "нішею" для корупційних зловживань в Україні. Численні корупційні скандали у сфері оборонних закупівель викликали сумніви щодо допомоги Києву серед міжнародних партнерів. 

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Корупція у військових закупівлях

"Десятки мільярдів передоплат, які були здійснені, не повернулися. Завищуються ціни на товари оборонного призначення. Зараз є нова ніша зловживань", — сказала Южаніна.

За її словами, це стало причиною для реструктуризації комерційного боргу та підвищення податків, як умов подальшої підтримки України.

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09:53 Продавав гуманітарне авто для ЗСУ — митники Одеси викрили ділка

09:52 Обама висловився про кандидатуру Камали Харріс на посаду президента США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"