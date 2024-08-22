Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Військові закупівлі стали новою "нішею" для корупційних зловживань в Україні. Численні корупційні скандали у сфері оборонних закупівель викликали сумніви щодо допомоги Києву серед міжнародних партнерів.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Корупція у військових закупівлях

"Десятки мільярдів передоплат, які були здійснені, не повернулися. Завищуються ціни на товари оборонного призначення. Зараз є нова ніша зловживань", — сказала Южаніна.

За її словами, це стало причиною для реструктуризації комерційного боргу та підвищення податків, як умов подальшої підтримки України.