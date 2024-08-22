Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Военные закупки стали новой "нишей" для коррупционных злоупотреблений в Украине. Многочисленные коррупционные скандалы в сфере оборонных закупок вызывали сомнения в помощи Киеву среди международных партнеров.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Коррупция в военных закупках

"Десяти миллиардов предоплат, которые были совершены, не вернулись. Завышаются цены на товары оборонного назначения. Сейчас есть новая ниша злоупотреблений", — сказала Южанина.

По ее словам, это стало причиной реструктуризации коммерческого долга и повышения налогов, как условий дальнейшей поддержки Украины.