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Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

22 августа 2024 г. 0:08

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Граждан Российской Федерации из Курской области на территорию Украины вести не нужно. Украина не может удовлетворить потребности своих переселенцев в жилье.

Об этом в среду, 21 августа, в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Почему Украина не может эвакуировать беженцев из Курской области

По словам Мовчана, украинские переселенцы не обеспечены жильем, поэтому Украина не может эвакуировать россиян на свою территорию.

Он подчеркнул, что поддерживающим политику российского президента Владимира Путина следует искать безопасное место в пределах России.

"У нас есть свои проблемы, которые они, голосовавшие за Путина, принесли к нам в Украину", — сказал нардеп.

Молчан посоветовал россиянам искать безопасные места у себя в стране.

"Не нравится война? Надо искать жилье где-то там на Курщине, где будет безопаснее, чтобы бомбами не забросали", — добавил он.

Кроме того, нардеп акцентировал внимание на важности соблюдения международных правил войны и подчеркнул, что Украина должна следовать этим принципам, несмотря на нежелание.

"Для наших союзников очень важно, чтобы мы не нарушали правила войны, чтобы мы не нарушали правила обращения с военнопленными, с гражданским населением. Потому что они эти правила писали по окончании Второй мировой войны", — подытожил Мовчан.

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