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Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

22 серпня 2024 р. 00:08

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00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
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22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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Громадян Російської Федерації з Курської області на територію України вести не потрібно. Україна не може задовольнити потреби власних переселенців у житлі.

Про це у середу, 21 серпня, в ефірі Вечір.LIVE заявив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Чому Україна не може евакуювати біженців з Курщини

За словами Мовчана, українські переселенці не забезпечені житлом, тому Україна не може евакуювати росін на свою територію.

Він наголосив, що тим, хто підтримував політику російського президента Володимира Путіна, слід шукати безпечне місце в межах Росії. 

"У нас є свої проблеми, які вони, ті хто голосували за Путіна, принесли до нас в Україну", — сказав нардеп.

Мовчан порадив росіянам шукати безпечні місця у себе в країні.

"Не подобається війна? Треба шукати житло десь там на Курщині, де буде безпечніше, щоб бомбами не закидали", — додав він.

Окрім того, нардеп акцентував на важливості дотримання міжнародних правил війни і підкреслив, що Україна повинна слідувати цим принципам, попри небажання.

"Для наших союзників дуже важливо, щоб ми не порушували правил війни, щоб ми не порушували правил поводження з військовополоненими, з цивільним населенням. Тому що вони ці правила писали після закінчення Другої світової війни", — підсумував Мовчан.

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23:55 У Львові жінка публічно виступила проти будівництва багатоповерхівки — забудовник подав до суду

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23:35 Клименко нагородив бійців, які стримують штурми росіян на Донеччині

23:35 Швейцарія приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

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22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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