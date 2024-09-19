Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Україна спрямовує 57% держбюджету на безпеку та оборону. Працівникам державних установ не варто очікувати на підвищення зарплат, оскільки пріоритетом залишається забезпечення обороноздатності країни.

Про це повідомила народний депутат України Галина Янченко в ефірі День.LIVE у четвер, 19 вересня.

На що виділяють кошти із держбюджету

Янченко зазначила, що 57% бюджету України виділяється на безпеку та оборону. За її словами, стандарт НАТО передбачає виділення не менше 2% на ці потреби.

"З бюджету України ми виділяємо 57% на безпеку та оборону — це величезне навантаження на державу та гігантське навантаження на українців, адже саме ми платники податків і наповнюємо держбюджет", — зауважила нардеп.

Вона додала, що у зв'язку із цим працівникам державних установ не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Пріоритетом залишається виживання країни у складних умовах війни

"Не може бути якихось суттєвих витрат на збільшення заробітних плат для працівників державних установ. Хотілося б збільшити також соціальні виплати різного роду. Але на сьогодні наш пріоритет зробити так, щоб Україна вижила", — заявила Янченко.