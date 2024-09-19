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Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

19 вересня 2024 р. 19:06

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19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

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17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

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17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

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10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

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Україна спрямовує 57% держбюджету на безпеку та оборону. Працівникам державних установ не варто очікувати на підвищення зарплат, оскільки пріоритетом залишається забезпечення обороноздатності країни.

Про це повідомила народний депутат України Галина Янченко в ефірі День.LIVE у четвер, 19 вересня.

На що виділяють кошти із держбюджету

Янченко зазначила, що 57% бюджету України виділяється на безпеку та оборону. За її словами, стандарт НАТО передбачає виділення не менше 2% на ці потреби.

"З бюджету України ми виділяємо 57% на безпеку та оборону — це величезне навантаження на державу та гігантське навантаження на українців, адже саме ми платники податків і наповнюємо держбюджет", — зауважила нардеп.

Вона додала, що у зв'язку із цим працівникам державних установ не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Пріоритетом залишається виживання країни у складних умовах війни

"Не може бути якихось суттєвих витрат на збільшення заробітних плат для працівників державних установ. Хотілося б збільшити також соціальні виплати різного роду. Але на сьогодні наш пріоритет зробити так, щоб Україна вижила", — заявила Янченко.

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19:42 У Київській області чоловік забив до смерті перехожого — деталі від поліції

19:35 Сирський став почесним громадянином Києва — хто ще отримав звання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

19:23 Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах

19:22 Європарламент закликав зняти заборону на удари України вглиб Росії

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10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

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21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі