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Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

19 сентября 2024 г. 19:06

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19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

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19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

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17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

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10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

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08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

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22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

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Украина направляет 57% госбюджета на безопасность и оборону. Работникам государственных учреждений не стоит ожидать повышения зарплат, поскольку приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны.

Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Янченко в эфире День.LIVE в четверг, 19 сентября.

На что выделяют средства из госбюджета

Янченко отметила, что 57% бюджета Украины выделяется на безопасность и оборону. По ее словам, стандарт НАТО предусматривает выделение не менее 2% на эти нужды.

"Из бюджета Украины мы выделяем 57% на безопасность и оборону — это огромная нагрузка на государство и гигантская нагрузка на украинцев, ведь именно мы налогоплательщики и наполняем госбюджет", — отметила нардеп.

Она добавила, что в связи с этим работникам государственных учреждений не стоит ожидать повышения заработной платы. Приоритетом остается выживание страны в сложных условиях войны.

"Не может быть каких-то существенных расходов на увеличение заработных плат для работников государственных учреждений. Хотелось бы увеличить также социальные выплаты разного рода. Но на сегодня наш приоритет сделать так, чтобы Украина выжила", — заявила Янченко.

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19:14 Мудрик перейдет в топ-клуб — сыграет за шестикратного победителя Лиги чемпионов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:02 Зимой Николаев будет с теплом, — Сенкевич

18:54 Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд Варшава-Львов — расписания движения

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