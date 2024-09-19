Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Украина направляет 57% госбюджета на безопасность и оборону. Работникам государственных учреждений не стоит ожидать повышения зарплат, поскольку приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны.

Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Янченко в эфире День.LIVE в четверг, 19 сентября.

На что выделяют средства из госбюджета

Янченко отметила, что 57% бюджета Украины выделяется на безопасность и оборону. По ее словам, стандарт НАТО предусматривает выделение не менее 2% на эти нужды.

"Из бюджета Украины мы выделяем 57% на безопасность и оборону — это огромная нагрузка на государство и гигантская нагрузка на украинцев, ведь именно мы налогоплательщики и наполняем госбюджет", — отметила нардеп.

Она добавила, что в связи с этим работникам государственных учреждений не стоит ожидать повышения заработной платы. Приоритетом остается выживание страны в сложных условиях войны.

"Не может быть каких-то существенных расходов на увеличение заработных плат для работников государственных учреждений. Хотелось бы увеличить также социальные выплаты разного рода. Но на сегодня наш приоритет сделать так, чтобы Украина выжила", — заявила Янченко.