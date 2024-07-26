Нардепка пояснила, як зміниться програма предмета Захист Вітчизни

Секретар Комітету з питань освіти Наталія Піпа заявила, що в українських школах запровадять навчання з користування турнікетом та надання першої допомоги. Вона розповіла про зміни у викладанні предмета "Захист Вітчизни".

Про це вона розповіла в ефірі День.LIVE.

Як зміниться предмет Захист Вітчизни

"На сьогодні планується цей предмет у 10-11 класі, бо він у них вже є, його оновлюють, дають більше сучасної форми розуміння", — заявила депутатка.

Піпа також зазначила, що в рамках уроків учні будуть ознайомлюватися з національними цінностями, формувати патріотичні почуття та навчатися, як захищати свою країну.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України розробили проєкт навчальної програми "Захист України" для школярів 10–11 класів.

Раніше ми писали, що з нового навчального року в українських школах запроваджують курс "Уроки щастя". Він розвиватиме навички піклування про ментальне здоров'я.