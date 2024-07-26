Нардеп объяснила, как изменится программа предмета Защита Отечества

Секретарь Комитета по вопросам образования Наталья Пипа заявила, что в украинских школах введут обучение по пользованию турникетом и оказанию первой помощи. Она рассказала об изменениях в преподавании предмета "Защита Отечества".

Об этом она рассказала в эфире День.LIVE.

Как изменится предмет Защита Отечества

"На сегодняшний день планируется этот предмет в 10-11 классе, потому что он у них уже есть, его обновляют, дают больше современной формы понимания", — заявила депутат.

Пипа также отметила, что в рамках уроков учащиеся будут знакомиться с национальными ценностями, формировать патриотические чувства и учиться, как защищать свою страну.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины был разработан проект учебной программы "Защита Украины" для школьников 10-11 классов.

Ранее мы писали, что с нового учебного года в украинских школах вводят курс "Уроки счастья". Он будет развивать навыки заботы о ментальном здоровье.