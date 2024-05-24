Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Військовий психолог Андрій Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України". Він наголосив, що шкільна дисципліна — не про службу в армії.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Вивчення "Захисту України" в школах

Козінчук наголосив, що "Захист України" повинен надихнути людину вчити важливі для свого захисту речі: це про технології, фізичну витривалість, медицину.

За його словами, шкільна дисципліна — не про службу в армії, а про те, як бути корисним. Мовляв, дітям, які грають у комп'ютерні ігри, простіше опанувати дрон.

Нагадаємо, цілком ймовірно, що незабаром Верховна Рада проголосує у другому читанні за зміни до шкільного предмета "Захист України". Відтак нові зміни запровадять вже із початку нового навчального року у вересні 2024-го.

Також Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.