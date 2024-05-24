Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України" arrow
Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

24 травня 2024 р. 11:04

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

23 травня 2024
Text

23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

23 травня 2024
Text

23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Військовий психолог Андрій Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України". Він наголосив, що шкільна дисципліна — не про службу в армії.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Вивчення "Захисту України" в школах

Козінчук наголосив, що "Захист України" повинен надихнути людину вчити важливі для свого захисту речі: це про технології, фізичну витривалість, медицину.

За його словами, шкільна дисципліна — не про службу в армії, а про те, як бути корисним. Мовляв, дітям, які грають у комп'ютерні ігри, простіше опанувати дрон.

Нагадаємо, цілком ймовірно, що незабаром Верховна Рада проголосує у другому читанні за зміни до шкільного предмета "Захист України". Відтак нові зміни запровадять вже із початку нового навчального року у вересні 2024-го.

Також Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

10:59 Jerry Heil розповіла скільки грошей зібрали на Євробаченні

10:55 Одещина у п'ятірці лідерів за кількістю компаній масових засновників — дані аналітиків

10:54 Окупант одягнув український кітель і здався у полон — відео від прикордонників

10:48 В Україну прибула маршалок Сенату Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:46 В Україні зростає попит на валюту — скільки банки ввезли доларів та євро

10:32 У Запорізькій області лунали вибухи — внаслідок атаки РФ загинув чоловік

10:25 Одеський алкоголь за ціною імпортного — правоохоронці накрили підпільний бізнес

10:13 Вибухи в Дніпропетровській області — зранку окупанти обстріляли Нікопольщину

10:11 У ТЦК на Закарпатті помер чоловік, якого ВЛК визнала придатним до служби

10:59 Jerry Heil розповіла скільки грошей зібрали на Євробаченні

10:55 Одещина у п'ятірці лідерів за кількістю компаній масових засновників — дані аналітиків

10:54 Окупант одягнув український кітель і здався у полон — відео від прикордонників

10:48 В Україну прибула маршалок Сенату Польщі

10:46 В Україні зростає попит на валюту — скільки банки ввезли доларів та євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:32 У Запорізькій області лунали вибухи — внаслідок атаки РФ загинув чоловік

10:25 Одеський алкоголь за ціною імпортного — правоохоронці накрили підпільний бізнес

10:13 Вибухи в Дніпропетровській області — зранку окупанти обстріляли Нікопольщину

10:11 У ТЦК на Закарпатті помер чоловік, якого ВЛК визнала придатним до служби

10:09 Адвокат назвала головну проблему отримання відстрочки від мобілізації через опікунство

08:50 Нові тарифи на світло — які електроприлади вас розорять та на чому можна зекономити

Ексклюзив

07:12 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

05:57 МРК 22800 "Циклон" — що за корабель ЗСУ знищили у Севастополі

23 травня 2024

15:00 Герої сьогодні, хто вони — думки одеситів

05:57 Від "Азовсталі" до Кринок — як воює морська піхота

22 травня 2024

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів наприкінці травня

05:56 YPR-765 — нідерландські бронемашини, які рятують життя українським військовим

21 травня 2024
Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

16:30 Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

15:09 Українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету — що кажуть оператори

Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

23 травня 2024
Text

23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE