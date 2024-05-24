Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції arrow
Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

24 травня 2024 р. 09:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

23 травня 2024
Text

23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

23 травня 2024
Text

23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Військовий психолог Андрій Козінчук прокоментував обмеження Національного банку України на транзакції. Він вважає, що таким чином хочуть зупинити волонтерську діяльність.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю 24 травня.

Обмеження НБУ на транзакції

Козінчук зазначив, що це може поставити крапку на операційній діяльності ЗСУ. За його словами, це не найкраща можливість боротися із шахраями, як кажуть в НБУ.

"Це все одно, що не продавати горілку в магазинах, аби боротися з алкоголіками. Вони знайдуть її все одно", — наголосив військовий психолог.

За його словами, обмеження також не поборють нелегальний гральний бізнес.

"Якщо ви хочете побороти якусь залежність, вам треба трохи більше дати ресурсу для ментального здоров'я… Корінь зла — не онлайн-казино, а відсутність комунікації в державі", — додав Козінчук.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person). Ці обмеження, засновані на квітневому рішенні РНБО щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом, планується впровадити протягом місяця.

Також у Міністерстві фінансів навесні 2024 року триває робота над проєктом закону, що передбачає кардинальні зміни для українських платників податків. Йдеться про перегляд розміру Податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

09:34 Відомий італійський художник розпочав роботу над муралом у Бучі — що на ньому буде зображено

Новина з відео

09:33 Кому з українців оновлювати дані в ТЦК протягом 60 днів не потрібно — перелік

09:26 Базовий продукт в Україні коштує втричі дорожче — на що злетіли ціни

09:20 У Чорному морі залишається корабель росіян — загроза обстрілів Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:14 Київ готується до важкого опалювального сезону — у КМДА провели штаб

09:10 Курс долара підскочив до нового рівня — скільки коштує валюта

09:04 У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

08:50 Нові тарифи на світло — які електроприлади вас розорять та на чому можна зекономити

08:48 Японія запровадила санкції проти громадян Росії — причина у постачанні зброї

09:34 Відомий італійський художник розпочав роботу над муралом у Бучі — що на ньому буде зображено

Новина з відео

09:33 Кому з українців оновлювати дані в ТЦК протягом 60 днів не потрібно — перелік

09:26 Базовий продукт в Україні коштує втричі дорожче — на що злетіли ціни

09:20 У Чорному морі залишається корабель росіян — загроза обстрілів Одещини

09:14 Київ готується до важкого опалювального сезону — у КМДА провели штаб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:10 Курс долара підскочив до нового рівня — скільки коштує валюта

09:04 У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

08:50 Нові тарифи на світло — які електроприлади вас розорять та на чому можна зекономити

08:48 Японія запровадила санкції проти громадян Росії — причина у постачанні зброї

08:44 У Харкові хочуть збудувати підземне місто — деталі від Терехова

08:50 Нові тарифи на світло — які електроприлади вас розорять та на чому можна зекономити

Ексклюзив

07:12 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

05:57 МРК 22800 "Циклон" — що за корабель ЗСУ знищили у Севастополі

23 травня 2024

15:00 Герої сьогодні, хто вони — думки одеситів

05:57 Від "Азовсталі" до Кринок — як воює морська піхота

22 травня 2024

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів наприкінці травня

05:56 YPR-765 — нідерландські бронемашини, які рятують життя українським військовим

21 травня 2024
Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

16:30 Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

15:09 Українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету — що кажуть оператори

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

23 травня 2024
Text

23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Text

22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

Text

22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною