Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Військовий психолог Андрій Козінчук прокоментував обмеження Національного банку України на транзакції. Він вважає, що таким чином хочуть зупинити волонтерську діяльність.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю 24 травня.

Обмеження НБУ на транзакції

Козінчук зазначив, що це може поставити крапку на операційній діяльності ЗСУ. За його словами, це не найкраща можливість боротися із шахраями, як кажуть в НБУ.

"Це все одно, що не продавати горілку в магазинах, аби боротися з алкоголіками. Вони знайдуть її все одно", — наголосив військовий психолог.

За його словами, обмеження також не поборють нелегальний гральний бізнес.

"Якщо ви хочете побороти якусь залежність, вам треба трохи більше дати ресурсу для ментального здоров'я… Корінь зла — не онлайн-казино, а відсутність комунікації в державі", — додав Козінчук.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person). Ці обмеження, засновані на квітневому рішенні РНБО щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом, планується впровадити протягом місяця.

Також у Міністерстві фінансів навесні 2024 року триває робота над проєктом закону, що передбачає кардинальні зміни для українських платників податків. Йдеться про перегляд розміру Податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору.