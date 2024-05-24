Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

Военный психолог Андрей Козинчук прокомментировал ограничение Национального банка на транзакции. Он считает, что таким образом они хотят остановить волонтерскую деятельность.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу 24 мая.

Ограничение НБУ на транзакции

Козинчук отметил, что это может поставить точку на операционной деятельности ВСУ. По его словам, это не самая лучшая возможность бороться с мошенниками, как говорят в НБУ.

"Это все равно, что не продавать водку в магазинах, чтобы бороться с алкоголиками. Они найдут ее все равно", — подчеркнул военный психолог.

По его словам, ограничения также не поборют нелегальный игорный бизнес.

"Если вы хотите побороть какую-то зависимость, вам надо чуть больше дать ресурса для ментального здоровья... Корень зла — не онлайн-казино, а отсутствие коммуникации в государстве", — добавил Козинчук.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению предельных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person). Эти ограничения, основанные на апрельском решении СНБО по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, планируется внедрить в течение месяца.

Также в Министерстве финансов весной 2024 года продолжается работа над проектом закона, предусматривающим кардинальные изменения для украинских налогоплательщиков. Речь идет о пересмотре размера НДС и военного сбора.