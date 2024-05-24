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Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

24 мая 2024 г. 9:35

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Военный психолог Андрей Козинчук прокомментировал ограничение Национального банка на транзакции. Он считает, что таким образом они хотят остановить волонтерскую деятельность.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу 24 мая.

Ограничение НБУ на транзакции

Козинчук отметил, что это может поставить точку на операционной деятельности ВСУ. По его словам, это не самая лучшая возможность бороться с мошенниками, как говорят в НБУ.

"Это все равно, что не продавать водку в магазинах, чтобы бороться с алкоголиками. Они найдут ее все равно", — подчеркнул военный психолог.

По его словам, ограничения также не поборют нелегальный игорный бизнес.

"Если вы хотите побороть какую-то зависимость, вам надо чуть больше дать ресурса для ментального здоровья... Корень зла — не онлайн-казино, а отсутствие коммуникации в государстве", — добавил Козинчук.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению предельных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person). Эти ограничения, основанные на апрельском решении СНБО по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, планируется внедрить в течение месяца.

Также в Министерстве финансов весной 2024 года продолжается работа над проектом закона, предусматривающим кардинальные изменения для украинских налогоплательщиков. Речь идет о пересмотре размера НДС и военного сбора.

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