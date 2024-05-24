Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

Военный психолог Андрей Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины". Он подчеркнул, что школьная дисциплина — не о службе в армии.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 мая.

Изучение "Защиты Украины" в школах

Козинчук подчеркнул, что "Защита Украины" должна вдохновить человека учить важные для своей защиты вещи: это о технологиях, физической выносливости, медицине.

По его словам, школьная дисциплина — не о службе в армии, а о том, как быть полезным. Мол, детям, играющим в компьютерные игры, проще овладеть дроном.

Напомним, вполне вероятно, что вскоре Верховная Рада проголосует во втором чтении за изменения в школьный предмет "Защита Украины". Следовательно, новые изменения введут уже с начала нового учебного года в сентябре 2024-го.

Также Министерство цифровой трансформации Украины внедряет искусственный интеллект в систему образования. Для педагогов презентуют проект рекомендаций.