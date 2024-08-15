Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Народний депутат України Олексій Кучеренко попередив, що уряд може в наступному році знову різко підвищити тарифи на електроенергію в Україні. Він додав, що через високу ціну на електрику частина підприємств змушені закриватися.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 15 серпня.

Зростання цін на електрику

Кучеренко заявив, що нинішня ціна становить 4,32 грн за кВт·год, проте наступного року вона може зрости до 8, а може навіть до 10 грн за кВт·год. Нардеп підкреслив, що таке подорожчання електроенергії здатне серйозно підірвати промисловість країни. Як приклад він навів ситуацію з металургійним комбінатом ArcelorMittal, який наразі перебуває на межі закриття через фінансові труднощі.

"Величезний металургійний комбінат зараз реально прораховує зупинку свою, бо при нинішніх цінах на електроенергію, останні два місяці він збитковий. Ви розумієте, що це 25 тисяч робітників, податки?" — заявив депутат.