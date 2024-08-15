Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику arrow
Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

15 серпня 2024 р. 17:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Народний депутат України Олексій Кучеренко попередив, що уряд може в наступному році знову різко підвищити тарифи на електроенергію в Україні. Він додав, що через високу ціну на електрику частина підприємств змушені закриватися.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 15 серпня.

Зростання цін на електрику

Кучеренко заявив, що нинішня ціна становить 4,32 грн за кВт·год, проте наступного року вона може зрости до 8, а може навіть до 10 грн за кВт·год. Нардеп підкреслив, що таке подорожчання електроенергії здатне серйозно підірвати промисловість країни. Як приклад він навів ситуацію з металургійним комбінатом ArcelorMittal, який наразі перебуває на межі закриття через фінансові труднощі.

"Величезний металургійний комбінат зараз реально прораховує зупинку свою, бо при нинішніх цінах на електроенергію, останні два місяці він збитковий. Ви розумієте, що це 25 тисяч робітників, податки?" — заявив депутат.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

18:46 Правоохоронці викрили посадовців Київавтодору на розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів

18:42 Полював на HIMARS та допомагав з наступом — на Донеччині затримали російського шпигуна

18:33 Прокуратура оголосила підозру ексспівробітниці Харківського СІЗО, яка працювала на ворога

18:26 Чи треба оновлювати дані знятим з обліку — в Міноборони роз'яснили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 На Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей — є загиблі й поранені

18:24 У Росії розбився бомбардувальник Ту-22, — росЗМІ

18:22 ТЦК на Одещині затіяв ремонт за 12 млн грн — деталі тендеру

18:17 Прикордонники Помсти показали, як використовують український дрон Валькірія для розвідки

17:58 Пряме влучання у ворожий БМП, танк і гармату Рапіра — у 3 ОШБр показали кадри знищення техніки

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

18:46 Правоохоронці викрили посадовців Київавтодору на розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів

18:42 Полював на HIMARS та допомагав з наступом — на Донеччині затримали російського шпигуна

18:33 Прокуратура оголосила підозру ексспівробітниці Харківського СІЗО, яка працювала на ворога

18:26 Чи треба оновлювати дані знятим з обліку — в Міноборони роз'яснили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 На Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей — є загиблі й поранені

18:24 У Росії розбився бомбардувальник Ту-22, — росЗМІ

18:22 ТЦК на Одещині затіяв ремонт за 12 млн грн — деталі тендеру

18:17 Прикордонники Помсти показали, як використовують український дрон Валькірія для розвідки

17:58 Пряме влучання у ворожий БМП, танк і гармату Рапіра — у 3 ОШБр показали кадри знищення техніки

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну