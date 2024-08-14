Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

В Україні великі підприємства можуть забезпечити 1-1,5 ГВт потужностей до весни 2025 року. Проте є ситуації, які можуть цьому завадити.

Про це у середу, 14 серпня, в ефірі Ранок.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Чи змінить будівництво газопоршневих станцій ситуацію зі світлом

За словами експерта, великі українські компанії беруть на себе зобов'язання щодо будівництва та введення в експлуатацію газопоршневих станцій. Йдеться, зокрема, про "Укрнафту", "Укрзалізницю" та "УкрГазВидобування".

Попенко зазначив, що більшість таких компаній вже оголосили торги на закупівлю газопоршневих станцій, які планують збудувати й поставити до кінця року.

Однак, за його словами, у регіонах ситуація різна.

Голова спілки споживачів навів приклад з Рівним, де лише зараз ухвалили рішення щодо передачі установок, про торги ще не йдеться.

Водночас у Полтаві вже розпочали торги, але бракує фінансування для завершення проєкту.