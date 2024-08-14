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Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

14 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

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13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

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В Украине крупные предприятия могут обеспечить 1-1,5 ГВт мощностей весной 2025 года. Однако есть ситуации, которые могут этому помешать.

Об этом в среду, 14 августа, в эфире Ранок.LIVE заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Изменит ли строительство газопоршневых станций ситуацию со светом

По словам эксперта, крупные украинские компании берут на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию газопоршневых станций. Речь идет, в частности, об "Укрнафте", "Укрзализныце" и "УкрГазДобыче".

Попенко отметил, что большинство таких компаний уже объявили торги по закупке газопоршневых станций, которые планируют построить и поставить до конца года.

Однако, по его словам, в регионах ситуация разная.

Глава союза потребителей привел пример с Ровным, где только сейчас приняли решение о передаче установок, о торгах речь еще не идет.

В Полтаве уже начали торги, но не хватает финансирования для завершения проекта.

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17:28 Использование ВСУ оружия Финляндии на территории России — президент страны сделал громкое заявление

17:25 Минобороны "добыло" 100 кг золота с уничтоженной военной техники оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:25 СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

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