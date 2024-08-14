Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

В Украине крупные предприятия могут обеспечить 1-1,5 ГВт мощностей весной 2025 года. Однако есть ситуации, которые могут этому помешать.

Об этом в среду, 14 августа, в эфире Ранок.LIVE заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Изменит ли строительство газопоршневых станций ситуацию со светом

По словам эксперта, крупные украинские компании берут на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию газопоршневых станций. Речь идет, в частности, об "Укрнафте", "Укрзализныце" и "УкрГазДобыче".

Попенко отметил, что большинство таких компаний уже объявили торги по закупке газопоршневых станций, которые планируют построить и поставить до конца года.

Однако, по его словам, в регионах ситуация разная.

Глава союза потребителей привел пример с Ровным, где только сейчас приняли решение о передаче установок, о торгах речь еще не идет.

В Полтаве уже начали торги, но не хватает финансирования для завершения проекта.