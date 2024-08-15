Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко предупредил, что правительство может в следующем году снова резко повысить тарифы на электроэнергию в Украине. Он добавил, что из-за высокой цены на электричество часть предприятий вынуждены закрываться.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 15 августа.

Рост цен на электричество

Кучеренко заявил, что нынешняя цена составляет 4,32 грн за кВт*ч, однако в следующем году она может вырасти до 8, а может даже до 10 грн за кВт*ч. Нардеп подчеркнул, что такое удорожание электроэнергии способно серьезно взорвать промышленность страны. В качестве примера он привел ситуацию с металлургическим комбинатом ArcelorMittal, который находится на грани закрытия из-за финансовых трудностей.

"Огромный металлургический комбинат сейчас реально просчитывает свою остановку, потому что при нынешних ценах на электроэнергию, последние два месяца он убыточен. Вы понимаете, что это 25 тысяч рабочих, налоги?" — заявил депутат.