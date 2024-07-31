Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Найбільше порушень у відключеннях електроенергії зафіксовано в Житомирській області. В обленерго не реагували на команди диспетчерів щодо обмежень. Проте це пов'язано також із тим, що нерівномірно ділився ресурс.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 липня.

Порушення у відключеннях електроенергії

Кучеренко заявив, що найбільше порушень у відключеннях електроенергії було зафіксовано в Житомирській області. За його словами, частина проблем виникла через нерівномірний розподіл ресурсів.

"Якась частина об'єктивна, там дійсно винні обленерго, але якась частина від них і не залежить, бо нерівномірно ділився ресурс, розумієте? І тому зараз будуть відповідні приписи до керівників, але там вони не будуть такими жорсткими", — зазначив нардеп.

Він додав, що деякі обленерго, включаючи Житомирське, не реагували на команди диспетчерів і не обмежували споживання електроенергії.

"Як ви бачити ситуація покращилися, тому я не можу казати, що всіх треба карати. Це треба було заздалегідь робити і починати ще в травні. Тоді б не було такої ситуації", — зауважив Кучеренко.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Він додав, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Раніше член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.