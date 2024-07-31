Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина arrow
Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

31 липня 2024 р. 14:53

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Text

13:04Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Text

12:38 Військовий назвав сценарій, який зможе покращити ситуацію на фронті у Донецькій області

Text

12:12 Військовий назвав головну ціль окупантів на Донеччині

Text

11:13 Шаманов пояснив, чому новини про вибухи в неофіційних пабліках недостовірні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:58 Наймасовіша атака за всю війну — у КМВА розповіли про наслідки

Text

08:15Берлінська заявила, що потенціал Росії потрібно знищувати на її території

Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин з Росією — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

30 липня 2024
Text

23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Text

13:04 Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Text

12:38 Військовий назвав сценарій, який зможе покращити ситуацію на фронті у Донецькій області

Text

12:12 Військовий назвав головну ціль окупантів на Донеччині

Text

11:13 Шаманов пояснив, чому новини про вибухи в неофіційних пабліках недостовірні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:58 Наймасовіша атака за всю війну — у КМВА розповіли про наслідки

Text

08:15 Берлінська заявила, що потенціал Росії потрібно знищувати на її території

Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин з Росією — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

30 липня 2024
Text

23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Найбільше порушень у відключеннях електроенергії зафіксовано в Житомирській області. В обленерго не реагували на команди диспетчерів щодо обмежень. Проте це пов'язано також із тим, що нерівномірно ділився ресурс.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 липня.

Порушення у відключеннях електроенергії

Кучеренко заявив, що найбільше порушень у відключеннях електроенергії було зафіксовано в Житомирській області. За його словами, частина проблем виникла через нерівномірний розподіл ресурсів.

"Якась частина об'єктивна, там дійсно винні обленерго, але якась частина від них і не залежить, бо нерівномірно ділився ресурс, розумієте? І тому зараз будуть відповідні приписи до керівників, але там вони не будуть такими жорсткими", — зазначив нардеп.

Він додав, що деякі обленерго, включаючи Житомирське, не реагували на команди диспетчерів і не обмежували споживання електроенергії.

"Як ви бачити ситуація покращилися, тому я не можу казати, що всіх треба карати. Це треба було заздалегідь робити і починати ще в травні. Тоді б не було такої ситуації", — зауважив Кучеренко. 

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Він додав, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Раніше член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:45 Желтяков назвав причину провального виступу на Олімпіаді-2024

15:26 Мінус артсистема та піхота окупантів — у Третій штурмовій показали, як спопеляють ворога

15:19 На Львівщині внаслідок пожежі було знищено автомобіль — в ДСНС повідомили подробиці

15:16 Одеса — найкримінальніше місто Східної Європи

15:16 Сікан вважає успішним виступ збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:14 Засновник благодійного фонду переправив 13 чоловіків за кордон — що вирішив суд

15:03 В Україні оголосили про підозру соратнику Путіна та заступнику міністра оборони Росії

Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

14:43 Ворожа техніка палає під Вовчанськом — морпіхи показали  результати бойової роботи

14:33 Якою буде погода завтра та коли чекати похолодання — прогноз народного синоптика Діденко

15:45 Желтяков назвав причину провального виступу на Олімпіаді-2024

15:26 Мінус артсистема та піхота окупантів — у Третій штурмовій показали, як спопеляють ворога

15:19 На Львівщині внаслідок пожежі було знищено автомобіль — в ДСНС повідомили подробиці

15:16 Одеса — найкримінальніше місто Східної Європи

15:16 Сікан вважає успішним виступ збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:14 Засновник благодійного фонду переправив 13 чоловіків за кордон — що вирішив суд

15:03 В Україні оголосили про підозру соратнику Путіна та заступнику міністра оборони Росії

14:43 Ворожа техніка палає під Вовчанськом — морпіхи показали  результати бойової роботи

14:33 Якою буде погода завтра та коли чекати похолодання — прогноз народного синоптика Діденко

14:32 Збірна України упустила "бронзу" у драматичному фіналі з академічного веслування

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

28 липня 2024
Ексклюзив

06:30 Готує авторські смаколики для переселенців у Львові — історія кондитерки з Мелітополя

Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Text

13:04 Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Text

12:38 Військовий назвав сценарій, який зможе покращити ситуацію на фронті у Донецькій області

Text

12:12 Військовий назвав головну ціль окупантів на Донеччині

Text

11:13 Шаманов пояснив, чому новини про вибухи в неофіційних пабліках недостовірні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:58 Наймасовіша атака за всю війну — у КМВА розповіли про наслідки

Text

08:15 Берлінська заявила, що потенціал Росії потрібно знищувати на її території

Text

08:00 Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин з Росією — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Спортивні перемоги та релізійні скандали Франції — головні новини Олімпіади

30 липня 2024
Text

23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня