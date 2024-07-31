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Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

31 июля 2024 г. 14:53

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Больше всего нарушений в отключениях электроэнергии зафиксировано в Житомирской области. В облэнерго не реагировали на команды диспетчеров по ограничениям. Однако это также связано с тем, что неравномерно распределялся ресурс.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE в среду, 31 июля.

Нарушения в отключениях электроэнергии

Кучеренко заявил, что больше всего нарушений в отключениях электроэнергии было зафиксировано в Житомирской области. По его словам, часть проблем возникла из-за неравномерного распределения ресурсов.

"Какая-то часть объективная, там действительно виноваты облэнерго, но какая-то часть от них и не зависит, потому что неравномерно делился ресурс, понимаете? И поэтому сейчас будут соответствующие предписания к руководителям, но там они не будут такими жесткими", — отметил нардеп.

Он добавил, что некоторые облэнерго, включая Житомирское, не реагировали на команды диспетчеров и не ограничивали потребление электроэнергии.

"Как вы видите ситуация улучшились, поэтому я не могу говорить, что всех нужно наказывать. Это нужно было заранее делать и начинать еще в мае. Тогда бы не было такой ситуации", — отметил Кучеренко.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Он добавил, что отключения могут возвратиться уже завтра.

Ранее член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер .

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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