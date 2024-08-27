Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Нині в Україні має багато виробників зброї, тому частина продукції йде на експорт. Вже є контракти на броньовані машини, також виготовляється більше, може закупити українська армія.

Про це народний депутат Юрій Камельчук заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 27 серпня.

Ситуація з виготовленням української зброї

За словами нардепа Юрія Камельчука, в українських виробників є великі контракти на військові чи броньовані машини. Також виготовляється більше дронів, ніж українська армія може закупити.

"Це не означає, що українській армії більше не потрібно ресурсів, йдеться про доступність потужностей і про можливості масштабування", — зазначив нардеп.

За словами нардепа Камельчука, те, що виробники української зброї виходять на експорт — дуже добре і два роки тому про це можна біло лише фантазувати.