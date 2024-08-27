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Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

27 серпня 2024 р. 22:18

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22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

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11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

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10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Нині в Україні має багато виробників зброї, тому частина продукції йде на експорт. Вже є контракти на броньовані машини, також виготовляється більше, може закупити українська армія. 

Про це народний депутат Юрій Камельчук заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 27 серпня. 

Ситуація з виготовленням української зброї

За словами нардепа Юрія Камельчука, в українських виробників є великі контракти на військові чи броньовані машини. Також виготовляється більше дронів, ніж українська армія може закупити

"Це не означає, що українській армії більше не потрібно ресурсів, йдеться про доступність потужностей і про можливості масштабування", — зазначив нардеп. 

За словами нардепа Камельчука, те, що виробники української зброї виходять на експорт — дуже добре і два роки тому про це можна біло лише фантазувати.

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23:17 У Міненерго закликали українців економити електроенергію

23:07 В ОК "Південь" розповіли, як закінчилася історія з втечею мобілізованих ексв'язнів на Одещині

23:06 Мер Львову відреагував на інцидент зі знесиленим конем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:02 Завдяки голу Ваната Динамо грає внічию після першого тайму з Зальцбургом

22:48 Шахтар може віддати гравця в клуб, у якого проросійські фанати

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

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