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ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

27 серпня 2024 р. 20:07

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) женуться за кількістю мобілізованих, а не за мотивованими військовозобов'язаними. Систему набору людей у військо треба реформувати.

Про це у вівторок, 27 серпня, в етері Вечір.LIVE заявив народний депутат України Юрій Камельчук.

ТЦК мають зникнути

За словами нардепа, ТЦК мають або реформуватися в рекрутингові центри для конкретних бригад і завдань, або ж припинити своє існування.

"Такі ТЦК, які є сьогодні, мають зникнути", — наголосив Камельчук.

Він підкреслив, що військкомати женуться за кількістю мобілізованих, а не за мотивованими військовозобов'язаними. На це потім скаржаться військові.

"Вчора я говорив з одним з командирів, який сказав, що один з 50 підходить до активної військової роботи, тобто це точно не показник, за яким треба гнатися центрам комплектації", — сказав депутат.

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20:03 Реал знайшов голкіпера для заміни Луніну

19:58 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:53 Житель Одещини збував наркотики поштою — який запобіжний захід обрав суд

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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