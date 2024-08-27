ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) женуться за кількістю мобілізованих, а не за мотивованими військовозобов'язаними. Систему набору людей у військо треба реформувати.

Про це у вівторок, 27 серпня, в етері Вечір.LIVE заявив народний депутат України Юрій Камельчук.

ТЦК мають зникнути

За словами нардепа, ТЦК мають або реформуватися в рекрутингові центри для конкретних бригад і завдань, або ж припинити своє існування.

"Такі ТЦК, які є сьогодні, мають зникнути", — наголосив Камельчук.

Він підкреслив, що військкомати женуться за кількістю мобілізованих, а не за мотивованими військовозобов'язаними. На це потім скаржаться військові.

"Вчора я говорив з одним з командирів, який сказав, що один з 50 підходить до активної військової роботи, тобто це точно не показник, за яким треба гнатися центрам комплектації", — сказав депутат.