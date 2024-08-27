ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) гонятся за количеством мобилизованных, а не за мотивированными военнообязанными. Систему набора людей в армию нужно реформировать.

Об этом во вторник, 27 августа, в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

ТЦК должны исчезнуть

По словам нардепа, ТЦК должны либо реформироваться в рекрутинговые центры для конкретных бригад и задач, либо прекратить свое существование.

"Такие ТЦК, которые есть сегодня, должны исчезнуть", — подчеркнул Камельчук.

Он подчеркнул, что военкоматы гонятся за количеством мобилизованных, а не за мотивированными военнообязанными. На это потом жалуются военные.

"Вчера я говорил с одним из командиров, который сказал, что один из 50 подходит к активной военной работе, то есть это точно не показатель, за которым нужно гнаться центрам комплектации", — сказал депутат.