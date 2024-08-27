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ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

27 августа 2024 г. 20:07

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

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12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) гонятся за количеством мобилизованных, а не за мотивированными военнообязанными. Систему набора людей в армию нужно реформировать.

Об этом во вторник, 27 августа, в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

ТЦК должны исчезнуть

По словам нардепа, ТЦК должны либо реформироваться в рекрутинговые центры для конкретных бригад и задач, либо прекратить свое существование.

"Такие ТЦК, которые есть сегодня, должны исчезнуть", — подчеркнул Камельчук.

Он подчеркнул, что военкоматы гонятся за количеством мобилизованных, а не за мотивированными военнообязанными. На это потом жалуются военные.

"Вчера я говорил с одним из командиров, который сказал, что один из 50 подходит к активной военной работе, то есть это точно не показатель, за которым нужно гнаться центрам комплектации", — сказал депутат.

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19:58 В Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского обстрела

19:53 Житель Одесчины сбывал наркотики по почте — какую меру пресечения избрал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 В Минюсте объяснили, какие льготы предусмотрены для освобожденных из российского плена

19:43 На Курской АЭС возник риск ядерного инцидента, — глава МАГАТЭ

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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