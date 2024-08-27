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Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

27 августа 2024 г. 22:18

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20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

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12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

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12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

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Сейчас в Украине много производителей оружия, поэтому часть продукции идет на экспорт. Уже есть контракты на бронированные машины, также производится больше, может закупить украинская армия.

Об этом народный депутат Юрий Камельчук заявил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 27 августа.

Ситуация с изготовлением украинского оружия

По словам нардепа Юрия Камельчука, у украинских производителей есть большие контракты на военные или бронированные машины. Также производится больше дронов, чем украинская армия может закупить.

"Это не значит, что украинская армия больше не нуждается в ресурсах, речь идет о доступности мощностей и о возможностях масштабирования", — отметил нардеп.

По словам нардепа Камельчука, то, что производители украинского оружия выходят на экспорт — очень хорошо и два года назад об этом можно только фантазировать.

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23:06 Мэр Львова отреагировал на инцидент с обессиленным конем

23:02 Благодаря голу Ваната Динамо играет вничью после первого тайма с Зальцбургом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:48 Шахтер может отдать игрока в клуб, у которого пророссийские фанаты

22:46 Стрельба на посту Луцкого ТЦК — в ВСУ сообщили детали инцидента

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