Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Сейчас в Украине много производителей оружия, поэтому часть продукции идет на экспорт. Уже есть контракты на бронированные машины, также производится больше, может закупить украинская армия.

Об этом народный депутат Юрий Камельчук заявил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 27 августа.

Ситуация с изготовлением украинского оружия

По словам нардепа Юрия Камельчука, у украинских производителей есть большие контракты на военные или бронированные машины. Также производится больше дронов, чем украинская армия может закупить.

"Это не значит, что украинская армия больше не нуждается в ресурсах, речь идет о доступности мощностей и о возможностях масштабирования", — отметил нардеп.

По словам нардепа Камельчука, то, что производители украинского оружия выходят на экспорт — очень хорошо и два года назад об этом можно только фантазировать.