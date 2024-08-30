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Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

30 серпня 2024 р. 08:23

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

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Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

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14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Народний депутат Сергій Нагорняк переконаний, що за тиждень енергосистема України повернеться до режиму роботи, який був до 25 серпня. Він зазначив, що енергетики планують протягом тижня локалізувати наслідки останніх обстрілів і відновити стабільну роботу системи.

Про це Нагорняк повідомив в ефірі День.LIVE.

За тиждень енергосистема стабілізується

Нардеп повідомив, що на початку 2023 року виникала проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності. Втім, на даний момент ця проблема вже вирішена.

"І "Укренерго", і інші наші енергогенеруючі компанії: "Укргідроенерго", і ТЕС, власники (як приватні, так і державні) налагодили комунікацію з виробниками обладнання. Тому гострої проблеми в постачанні обладнання немає", — розповів Нагорняк.

За його словами, енергетики планують протягом тижня локалізувати наслідки останніх обстрілів і відновити стабільну роботу системи.

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09:28 Американського експолітика засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста

09:19 Нічна атака на Україну — скільки ворожих цілей знищили сили ППО

09:18 Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу на Покровському напрямку — зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:05 У Львові зросте ціна за проїзд у міському транспорті — кого це стосуватиметься

09:05 Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні

09:02 У Києві на декілька днів частково обмежать рух транспорту — де саме та що трапилось

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05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
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22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

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20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

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18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

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18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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