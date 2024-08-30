Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Народний депутат Сергій Нагорняк переконаний, що за тиждень енергосистема України повернеться до режиму роботи, який був до 25 серпня. Він зазначив, що енергетики планують протягом тижня локалізувати наслідки останніх обстрілів і відновити стабільну роботу системи.

Про це Нагорняк повідомив в ефірі День.LIVE.

За тиждень енергосистема стабілізується

Нардеп повідомив, що на початку 2023 року виникала проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності. Втім, на даний момент ця проблема вже вирішена.

"І "Укренерго", і інші наші енергогенеруючі компанії: "Укргідроенерго", і ТЕС, власники (як приватні, так і державні) налагодили комунікацію з виробниками обладнання. Тому гострої проблеми в постачанні обладнання немає", — розповів Нагорняк.

За його словами, енергетики планують протягом тижня локалізувати наслідки останніх обстрілів і відновити стабільну роботу системи.