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Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

30 августа 2024 г. 8:23

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Народный депутат Сергей Нагорняк убежден, что через неделю энергосистема Украины вернется в режим работы, который был до 25 августа. Он отметил, что энергетики планируют в течение недели локализовать последствия последних обстрелов и возобновить стабильную работу системы.

Об этом Нагорняк сообщил в эфире День.LIVE.

Через неделю энергосистема стабилизируется

Нардеп сообщил, что в начале 2023 г. возникала проблема с дефицитом трансформаторов высокой мощности. Впрочем, сейчас эта проблема уже решена.

"И "Укрэнерго", и другие наши энергогенерирующие компании: "Укргидроэнерго" и ТЭС, владельцы (как частные, так и государственные) наладили коммуникацию с производителями оборудования. Поэтому острой проблемы в поставке оборудования нет", — рассказал Нагорняк.

По его словам, энергетики планируют в течение недели локализовать последствия последних обстрелов и возобновить стабильную работу системы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:02 Трудоустройство в школу без ВУД — возможно ли это во время военного положения

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