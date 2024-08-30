Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Народный депутат Сергей Нагорняк убежден, что через неделю энергосистема Украины вернется в режим работы, который был до 25 августа. Он отметил, что энергетики планируют в течение недели локализовать последствия последних обстрелов и возобновить стабильную работу системы.
Об этом Нагорняк сообщил в эфире День.LIVE.
Через неделю энергосистема стабилизируется
Нардеп сообщил, что в начале 2023 г. возникала проблема с дефицитом трансформаторов высокой мощности. Впрочем, сейчас эта проблема уже решена.
"И "Укрэнерго", и другие наши энергогенерирующие компании: "Укргидроэнерго" и ТЭС, владельцы (как частные, так и государственные) наладили коммуникацию с производителями оборудования. Поэтому острой проблемы в поставке оборудования нет", — рассказал Нагорняк.
По его словам, энергетики планируют в течение недели локализовать последствия последних обстрелов и возобновить стабильную работу системы.