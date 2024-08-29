Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що за період повномасштабного вторгнення на ДніпроГЕС в Зарорізькій області прилетіло 40 ракет. Він додав, що гідроелектростанція продовжує функціонувати без перерв.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Атаки на ДніпроГЕС

"Гідроенергетики спільно із підрядними організаціями працюють 24/7 для того, аби не тільки відновити роботу ГЕС, але й захистити ключові вузли гідроелектростанції від ворожих обстрілів", — заявив нардеп.

Нагорняк також акцентував увагу на важливості системи протиповітряної оборони. За його словами, навіть найсучасніші системи спрацьовують до певного етапу.