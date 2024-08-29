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Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

29 серпня 2024 р. 18:09

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
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23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

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Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що за період повномасштабного вторгнення на ДніпроГЕС в Зарорізькій області прилетіло 40 ракет. Він додав, що гідроелектростанція продовжує функціонувати без перерв.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Атаки на ДніпроГЕС

"Гідроенергетики спільно із підрядними організаціями працюють 24/7 для того, аби не тільки відновити роботу ГЕС, але й захистити ключові вузли гідроелектростанції від ворожих обстрілів", — заявив нардеп.

Нагорняк також акцентував увагу на важливості системи протиповітряної оборони. За його словами, навіть найсучасніші системи спрацьовують до певного етапу.

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18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

18:14 Церква знов під ударом — на Одещині блискавка влучила в споруду

18:04 На Волині перевізник допоміг виїхати за кордон 71 військовозобов'язаному — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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